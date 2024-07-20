Почему нельзя есть варенье с плесенью: риски для здоровья и правильное обращение с продуктом

Можно ли есть варенье с плесенью: рискнуть или лучше выбросить?

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Плесневое варенье — это не такая уж и редкость. Некоторые люди без страха снимают плесень и продолжают есть варенье, другие используют его для переработки или выпечки, а кто-то выбрасывает его вместе с плесенью.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Как поступить правильно и можно ли употреблять в пищу такое варенье?

Лучше не рисковать, ведь некоторые виды таких микроорганизмов образуют токсины или микотоксины. Попадая в организм человека, они могут негативно сказаться на работе печени и почек, а также вызывать онкологические заболевания.

Что делать с плесенью?

Эксперты советуют утилизировать продукты, поражённые плесенью. Хлеб, выпечку, варенье, джем, мармелад или другие консервы и соленья, покрытые плесенью, следует выбрасывать.

Иногда можно услышать мнение, что варенье с плесенью можно употреблять, если его структура, цвет, запах и вкус не изменились.

Говорят, что достаточно лишь убрать верхний слой с плесенью ложкой — и продукт готов к употреблению. Однако оставшаяся часть варенья, даже если на ней нет видимых следов порчи, может быть заражена токсинами плесени, что не всегда можно увидеть невооруженным глазом.