Экспресс-разморозка мяса: быстрый и простой способ без использования микроволновки и прочих приборов

Мы привыкли, что мясо нужно заранее доставать из морозилки, чтобы оно разморозилось. Этот процесс занимает несколько часов, а потом ещё нужно время на приготовление обеда или ужина. Однако есть способ, который позволяет быстро решить эту проблему без использования микроволновки и других приборов.
Этот метод особенно полезен, если вам срочно нужно накрыть стол к приходу гостей.
Как это сделать:
Через 10 минут мясо можно извлекать из воды и приступать к его нарезке. Не беспокойтесь, этот способ не влияет на вкус и текстуру мяса.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.