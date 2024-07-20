Экспресс-разморозка мяса: быстрый и простой способ без использования микроволновки и прочих приборов

Экспресс-метод разморозки мяса за 10 минут без микроволновки

0:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы привыкли, что мясо нужно заранее доставать из морозилки, чтобы оно разморозилось. Этот процесс занимает несколько часов, а потом ещё нужно время на приготовление обеда или ужина. Однако есть способ, который позволяет быстро решить эту проблему без использования микроволновки и других приборов.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan, PDM

Этот метод особенно полезен, если вам срочно нужно накрыть стол к приходу гостей.

Как это сделать:

Налейте в глубокую миску теплую воду (около 40-45 градусов). Растворите в воде столовую ложку сахара. Поместите в воду мясо, предварительно сняв с него упаковку.

Через 10 минут мясо можно извлекать из воды и приступать к его нарезке. Не беспокойтесь, этот способ не влияет на вкус и текстуру мяса.