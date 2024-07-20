Зачем некоторые добавляют в котлеты лёд: секретный рецепт

В последнее время можно заметить, что в рецепты котлет стали добавлять неожиданные ингредиенты.
Например, для улучшения вкуса свиных котлет некоторые кулинары добавляют молотую корицу и немного сахара. Чтобы сделать куриные котлеты более воздушными и сочными, другие добавляют творог. Третьи хозяйки включают помидоры в фарш для дополнительной сочности.
Один интересный компонент, который также нашел применение, — это лед. Оказалось, что лед может значительно улучшить текстуру мяса, делая котлеты мягкими, сочными и вкусными.
Лед следует использовать в колотом виде. Его нужно добавлять перед формированием котлет.
Есть еще один способ: можно разделить лед на маленькие кубики и поместить по одному кубику в каждую котлету. Оба этих метода имеют своих поклонников и эффективны одинаково: сухость котлет станет вещью прошлого.
Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.