Зачем некоторые добавляют в котлеты лёд: секретный рецепт

Опытные повара поделились лайфхаком при приготовлении котлет

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

В последнее время можно заметить, что в рецепты котлет стали добавлять неожиданные ингредиенты.

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Например, для улучшения вкуса свиных котлет некоторые кулинары добавляют молотую корицу и немного сахара. Чтобы сделать куриные котлеты более воздушными и сочными, другие добавляют творог. Третьи хозяйки включают помидоры в фарш для дополнительной сочности.

Один интересный компонент, который также нашел применение, — это лед. Оказалось, что лед может значительно улучшить текстуру мяса, делая котлеты мягкими, сочными и вкусными.

Лед следует использовать в колотом виде. Его нужно добавлять перед формированием котлет.

Есть еще один способ: можно разделить лед на маленькие кубики и поместить по одному кубику в каждую котлету. Оба этих метода имеют своих поклонников и эффективны одинаково: сухость котлет станет вещью прошлого.