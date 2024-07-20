Добавьте это в самом конце, и получится вкусное клубничное варенье: скорее записывайте рецепт

Что стоит добавить в клубничное варенье

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье — это лакомство, которое нравится многим, а клубничное варенье особенно привлекает. Однако не у всех есть навыки, чтобы приготовить его на высшем уровне. Решить эту задачу легко. Вам не понадобятся ни особые усилия, ни сверхспособности.

Фото: commons.wikimedia.org by Quadell, CC BY 3.0

Какой шоколад выбрать

Оптимальным вариантом является черный шоколад с высоким содержанием какао. Чем выше процент какао, тем полезнее шоколад, поэтому лучше выбирать продукт с содержанием от 55%. Важно, чтобы шоколад не содержал сахар, так как сладость варенью придаст клубника и сахар.

Шоколад не нужно растапливать — достаточно просто его измельчить.

Процесс приготовления

Ингредиенты:

Клубника — 1 кг

Сахар — 500 г

Черный шоколад — 80 г

Клубнику очистите от хвостиков, тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Затем поместите ягоды в кастрюлю, добавьте сахар и оставьте на 30 минут, чтобы клубника выделила сок. Измельчите шоколад. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения, периодически помешивая ложкой.

Финишный этап

После закипания варите смесь еще 10 минут. Затем добавьте измельченный шоколад и варите еще 5 минут. Разложите варенье по стерильным банкам и закройте крышками. Храните в прохладном месте.