Как приготовить вяленые помидоры в обычной духовке: делаем вкусную заготовку на зиму

Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски

3:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Вяленые помидоры — деликатес, который пришёл к нам из стран Средиземноморья. Изначально спелые томаты вялили на солнце несколько дней. Сейчас это можно легко сделать в сушилке или обычной духовке. Рассказываем, как правильно приготовить вкусную закуску.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Советы по приготовлению вяленых томатов

Чтобы приготовить по-настоящему вкусную закуску, важно выбирать мясистые плотные томаты с небольшим количеством сока. Идеальные сорта для вяления — сливка или черри.

Перед вялением кожицу с помидоров можно срезать или оставить. Во втором случае томаты будут неоднородной консистенции.

Готовые вяленые помидоры можно хранить в холодильнике 2-3 недели. Если вы хотите заготовить их на зиму, то томаты нужно сложить в стеклянную банку и добавить любимые приправы (чеснок, перец чили, розмарин, оливки, тимьян, лимонную цедру).

Вяленые томаты можно добавлять в супы, соусы, пиццу, вторые блюда, делать бутерброды. Если измельчить их блендером вместе с заливкой, получится очень вкусный соус песто.

Рецепт вяленых томатов в духовке

Ингредиенты:

помидоры — 1,5 кг;

чеснок — 3-5 зубчика;

оливковое или растительное масло — 150 мл;

сушёные петрушка, розмарин, базилик — по вкусу;

сахар — по вкусу;

соль поваренная — по вкусу;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения. Пока закипает вода, помыть помидоры, просушить. На каждом ножом сделать крестообразный надрез — это нужно, чтобы легче снимать с помидоров кожицу. Можно пропустить этот шаг (см. выше). Опустить помидоры в закипевшую воду и дать им прокипеть 40-60 секунд. Достать томаты из кастрюли при помощи ложки и опустить под холодную воду или в миску с ледяной водой. Шкурка должна слезть легко и быстро. Очищенные помидоры разрезать пополам или на четвертинки, чайной ложкой удалить жидкость с семечками. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на неё дольки помидоров. Посыпать томаты пряностями, посолить, поперчить, добавить сверху немного сахара. Каждый кусочек полить небольшим количеством масла. Отправить томаты вялиться в духовой шкаф, разогретый до 100 градусов. Вяление займёт примерно 2 часа. Следите, чтобы помидоры не пригорели, при необходимости переворачивайте их и смазывайте маслом. Приготовить заливку (если хотите законсервировать помидоры на зиму). Смешайте горячее масло, измельчённый чеснок и пряности. Готовые томаты сложить в простерилизованную стеклянную банку и залить масляно-чесночной смесью, очень плотно закрыть крышкой. Чтобы вяленые помидоры хранились долго, важно, чтобы в банке не было воздуха.

Хранить томаты необходимо в холодильнике. Пробовать их можно уже на следующей день. Приятного аппетита!