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Как приготовить вяленые помидоры в обычной духовке: делаем вкусную заготовку на зиму

Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски

3:19
Еда

Вяленые помидоры — деликатес, который пришёл к нам из стран Средиземноморья. Изначально спелые томаты вялили на солнце несколько дней. Сейчас это можно легко сделать в сушилке или обычной духовке. Рассказываем, как правильно приготовить вкусную закуску.

Вяленые томаты в духовке: простой рецепт итальянской закуски
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Советы по приготовлению вяленых томатов

Чтобы приготовить по-настоящему вкусную закуску, важно выбирать мясистые плотные томаты с небольшим количеством сока. Идеальные сорта для вяления — сливка или черри.

Перед вялением кожицу с помидоров можно срезать или оставить. Во втором случае томаты будут неоднородной консистенции.

Готовые вяленые помидоры можно хранить в холодильнике 2-3 недели. Если вы хотите заготовить их на зиму, то томаты нужно сложить в стеклянную банку и добавить любимые приправы (чеснок, перец чили, розмарин, оливки, тимьян, лимонную цедру).

Вяленые томаты можно добавлять в супы, соусы, пиццу, вторые блюда, делать бутерброды. Если измельчить их блендером вместе с заливкой, получится очень вкусный соус песто.

Рецепт вяленых томатов в духовке

Ингредиенты:

  • помидоры — 1,5 кг;
  • чеснок — 3-5 зубчика;
  • оливковое или растительное масло — 150 мл;
  • сушёные петрушка, розмарин, базилик — по вкусу;
  • сахар — по вкусу;
  • соль поваренная — по вкусу;
  • чёрный молотый перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Поставить на огонь кастрюлю с водой, довести до кипения.
  2. Пока закипает вода, помыть помидоры, просушить. На каждом ножом сделать крестообразный надрез — это нужно, чтобы легче снимать с помидоров кожицу. Можно пропустить этот шаг (см. выше).
  3. Опустить помидоры в закипевшую воду и дать им прокипеть 40-60 секунд.
  4. Достать томаты из кастрюли при помощи ложки и опустить под холодную воду или в миску с ледяной водой. Шкурка должна слезть легко и быстро.
  5. Очищенные помидоры разрезать пополам или на четвертинки, чайной ложкой удалить жидкость с семечками.
  6. Противень застелить пергаментной бумагой и выложить на неё дольки помидоров.
  7. Посыпать томаты пряностями, посолить, поперчить, добавить сверху немного сахара.
  8. Каждый кусочек полить небольшим количеством масла.
  9. Отправить томаты вялиться в духовой шкаф, разогретый до 100 градусов. Вяление займёт примерно 2 часа. Следите, чтобы помидоры не пригорели, при необходимости переворачивайте их и смазывайте маслом.
  10. Приготовить заливку (если хотите законсервировать помидоры на зиму). Смешайте горячее масло, измельчённый чеснок и пряности.
  11. Готовые томаты сложить в простерилизованную стеклянную банку и залить масляно-чесночной смесью, очень плотно закрыть крышкой. Чтобы вяленые помидоры хранились долго, важно, чтобы в банке не было воздуха.

Хранить томаты необходимо в холодильнике. Пробовать их можно уже на следующей день. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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