Аппетитные "лодочки" из кабачков: фаршируем их творогом, сыром и зеленью
Кабачки, фаршированные творогом: безумно вкусные, с сочной начинкой
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Кабачки, фаршированные творогом, — лёгкое летнее блюдо, которое готовится быстро и просто. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусной едой без лишних хлопот.
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- 3 средних кабачка или крупных цукини;
- 500 г творога;
- 100 г голландского сыра;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 пучок петрушки;
- 1 пучок укропа;
- 1 веточка тархуна;
- 1 ст. л. растительного масла;
- соль и свежемолотый чёрный перец.
Приготовление
- Вымойте кабачки, срежьте с каждого боковину толщиной 1,5 см и аккуратно удалите сердцевину из основной части с помощью чайной ложки.
- Протрите творог через сито, натрите сыр на мелкой тёрке, очистите и измельчите чеснок, вымойте, обсушите и мелко нарежьте зелень.
- Смешайте творог, сыр, чеснок и зелень в миске, приправьте солью и перцем.
- Нафаршируйте кабачки приготовленной начинкой и закрепите верхушку с помощью зубочисток.
- Поместите кабачки на противень, смажьте маслом и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру