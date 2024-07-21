Аппетитные "лодочки" из кабачков: фаршируем их творогом, сыром и зеленью

Кабачки, фаршированные творогом: безумно вкусные, с сочной начинкой

1:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки, фаршированные творогом, — лёгкое летнее блюдо, которое готовится быстро и просто. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусной едой без лишних хлопот.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

3 средних кабачка или крупных цукини;

500 г творога;

100 г голландского сыра;

2 зубчика чеснока;

1 пучок петрушки;

1 пучок укропа;

1 веточка тархуна;

1 ст. л. растительного масла;

соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление