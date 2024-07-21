Аппетитные "лодочки" из кабачков: фаршируем их творогом, сыром и зеленью

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Кабачки, фаршированные творогом: безумно вкусные, с сочной начинкой

1:16
Еда

Кабачки, фаршированные творогом, — лёгкое летнее блюдо, которое готовится быстро и просто. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусной едой без лишних хлопот.

Кабачки, фаршированные творогом: безумно вкусные, с сочной начинкой
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • 3 средних кабачка или крупных цукини;
  • 500 г творога;
  • 100 г голландского сыра;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 пучок петрушки;
  • 1 пучок укропа;
  • 1 веточка тархуна;
  • 1 ст. л. растительного масла;
  • соль и свежемолотый чёрный перец.

Приготовление

  1. Вымойте кабачки, срежьте с каждого боковину толщиной 1,5 см и аккуратно удалите сердцевину из основной части с помощью чайной ложки.
  2. Протрите творог через сито, натрите сыр на мелкой тёрке, очистите и измельчите чеснок, вымойте, обсушите и мелко нарежьте зелень.
  3. Смешайте творог, сыр, чеснок и зелень в миске, приправьте солью и перцем.
  4. Нафаршируйте кабачки приготовленной начинкой и закрепите верхушку с помощью зубочисток.
  5. Поместите кабачки на противень, смажьте маслом и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 30-35 минут.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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