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Оригинальный маринад для шашлыка: делаем его с эстрагоном и популярным лимонадом

Маринад для шашлыка с эстрагоном и "Тархуном": необычный летний вариант

1:09
Еда

Летом, когда на рынках появляется эстрагон, можно сделать для мяса такой маринад. Лимонад здесь нужен, чтобы мясо лучше пропиталось. Если свежего эстрагона нет, подойдёт сушёный, но аромат будет не таким ярким.

Маринад для шашлыка с эстрагоном и "Тархуном": необычный летний вариант
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты для маринада с эстрагоном и тархуном (на 0,5-1 кг сырого мяса):

  • лимонад "Тархун" — 300 мл;
  • лук — 250 г;
  • свежий эстрагон — 20 г;
  • соль — 1 ст. л.;
  • чёрный молотый перец — 1/2 ст. л.;
  • сушёный чеснок — 1/2 ст. л.

Приготовление

  1. Нарежьте лук тонкими полукольцами и положите в миску для маринования мяса.
  2. Промойте, обсушите и крупно нарежьте эстрагон.
  3. Добавьте к луку соль, перец, чеснок и эстрагон. Влейте 150 мл лимонада, чтобы всё перемешать.
  4. Положите мясо в маринад и добавьте оставшийся лимонад.

Мясо нужно оставить в маринаде минимум на 3 часа, а ещё лучше — позволить ему мариноваться в холодильнике 6 часов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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