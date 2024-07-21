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Отварной рис по-новому: приготовьте его, как это делают в Японии, Китае, Индии и Франции

Как разнообразить отварной рис: приготовьте в японском, индийском и китайском стиле

1:33
Еда

Обычный отварной рис может надоесть, если готовить его слишком часто. Попробуйте подать его так, как это делают в Индии, Китае, Японии и Франции. В последнем случае он готовится как десерт.

Как разнообразить отварной рис: приготовьте в японском, индийском и китайском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw, CC BY 2.0

Отварной рис — универсальный продукт, который можно использовать для создания разнообразных блюд. Вот несколько идей для вдохновения:

  1. В японском стиле: создайте боул, добавив к рису овощи, рыбу и морепродукты.
  2. В индийском стиле: обжарьте куриную грудку примерно 5 минут, посолите, добавьте сметану, сливки или кокосовое молоко, приправу карри и доведите до кипения и выключите огонь. Подайте с варёным рисом.
  3. В китайском стиле: обжарьте нарезанный полосками болгарский перец, добавьте также нарезанное на полоски куриное бедро или говядину, добавьте соус терияки и тушите ещё 5 минут.
  4. Французский десерт: замените муку на рис и приготовьте творожную запеканку. Для неё взбейте 2 яйца с 3 ст. л. сахара, добавив пару щепоток соли. Добавьте к яйцам 400 г творога, 200 г отварного риса, все как следует перемешайте, переложите в форму и запекайте примерно 1 час при 180 градусах до золотистой корочки.

Экспериментируйте с различными ингредиентами и способами приготовления, чтобы создать свои уникальные и вкусные блюда из отварного риса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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