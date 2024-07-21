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Не только с мясным фаршем: готовим пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром

Пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром: ничуть не хуже привычных мясных

1:09
Еда

Пельмени с картофелем, капустой и адыгейским сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу любителям восточных кушаний.

Пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром: ничуть не хуже привычных мясных
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты для теста для пельменей:

  • 400 граммов муки,
  • 2 яйца,
  • 3 столовых ложки солёной кипячёной воды.

Замесите тесто по классическому рецепту, оставьте его под полотенцем "отдохнуть", а тем временем приготовьте начинку.

Ингредиенты для начинки:

  • 600 граммов картофеля,
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • чёрный перец,
  • 400 граммов белокочанной капусты,
  • 350 граммов адыгейского сыра.

Приготовление

  1. Капусту мелко нарубите, ошпарьте её кипятком, оставьте на 3 минуты, после чего процедите, слив воду.
  2. Отдельно отварите картошку, растолките её в пюре, поперчите её и добавьте сливочное масло.
  3. Смешайте капусту с картофелем, добавьте к ним измельчённый адыгейский сыр.
  4. Слепите пельмени, отварите их в течение пяти минут.
  5. Подавайте отварные пельмени со сметаной, украсив укропом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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