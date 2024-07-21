Не только с мясным фаршем: готовим пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром
Пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром: ничуть не хуже привычных мясных
1:09
Пельмени с картофелем, капустой и адыгейским сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу любителям восточных кушаний.
Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0
Ингредиенты для теста для пельменей:
- 400 граммов муки,
- 2 яйца,
- 3 столовых ложки солёной кипячёной воды.
Замесите тесто по классическому рецепту, оставьте его под полотенцем "отдохнуть", а тем временем приготовьте начинку.
Ингредиенты для начинки:
- 600 граммов картофеля,
- 1 столовая ложка сливочного масла,
- чёрный перец,
- 400 граммов белокочанной капусты,
- 350 граммов адыгейского сыра.
Приготовление
- Капусту мелко нарубите, ошпарьте её кипятком, оставьте на 3 минуты, после чего процедите, слив воду.
- Отдельно отварите картошку, растолките её в пюре, поперчите её и добавьте сливочное масло.
- Смешайте капусту с картофелем, добавьте к ним измельчённый адыгейский сыр.
- Слепите пельмени, отварите их в течение пяти минут.
- Подавайте отварные пельмени со сметаной, украсив укропом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру