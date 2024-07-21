Не только с мясным фаршем: готовим пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром

Пельмени с картошкой, капустой и адыгейским сыром: ничуть не хуже привычных мясных

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени с картофелем, капустой и адыгейским сыром — это вкусное и сытное блюдо, которое придётся по вкусу любителям восточных кушаний.

Фото: flickr.com by Eugene Kim, CC BY 2.0

Ингредиенты для теста для пельменей:

400 граммов муки,

2 яйца,

3 столовых ложки солёной кипячёной воды.

Замесите тесто по классическому рецепту, оставьте его под полотенцем "отдохнуть", а тем временем приготовьте начинку.

Ингредиенты для начинки:

600 граммов картофеля,

1 столовая ложка сливочного масла,

чёрный перец,

400 граммов белокочанной капусты,

350 граммов адыгейского сыра.

Приготовление