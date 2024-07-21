Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным. Оно прекрасно сочетается с другими продуктами и может служить как основным блюдом, так и гарниром.

Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

2 средних кабачка;

1 морковь;

2 помидора;

1 болгарский перец;

1 луковица;

2 зубчика чеснока;

2 столовые ложки подсолнечного масла;

2 столовые ложки томатной пасты;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

1 пучок укропа и петрушки.

Приготовление