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Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде

1:19
Еда

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным. Оно прекрасно сочетается с другими продуктами и может служить как основным блюдом, так и гарниром.

Кабачки с помидорами и перцем: эта чудесная закуска просто тушится на сковороде
Фото: commons.wikimedia.org by Moonsun1981, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка;
  • 1 морковь;
  • 2 помидора;
  • 1 болгарский перец;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 2 столовые ложки подсолнечного масла;
  • 2 столовые ложки томатной пасты;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • 1 пучок укропа и петрушки.

Приготовление

  1. Помойте все овощи. Очистите лук, чеснок и морковь, при необходимости удалите кожуру с кабачков. Уберите семена из перца.
  2. На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и обжарьте измельчённый лук и чеснок.
  3. Добавьте нарезанные дольками помидоры и томатную пасту.
  4. Затем положите соломку из перца и моркови, а после — нарезанные кубиками или соломкой кабачки.
  5. Постоянно перемешивайте овощи и при необходимости добавляйте воду.
  6. Посолите и поперчите смесь и накройте сковороду крышкой.
  7. Тушите на медленном огне 5-7 минут.
  8. За пару минут до готовности добавьте к кабачкам мелко нарубленную зелень.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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