Тушёные кабачки с болгарским перцем и помидорами: очень вкусно и в горячем, и в холодном виде

Тушёные кабачки с помидорами и перцем — это универсальное блюдо, которое можно подавать горячим или холодным. Оно прекрасно сочетается с другими продуктами и может служить как основным блюдом, так и гарниром.
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Ингредиенты:
2 средних кабачка;
1 морковь;
2 помидора;
1 болгарский перец;
1 луковица;
2 зубчика чеснока;
2 столовые ложки подсолнечного масла;
2 столовые ложки томатной пасты;
соль и чёрный молотый перец по вкусу;
1 пучок укропа и петрушки.
Приготовление
Помойте все овощи. Очистите лук, чеснок и морковь, при необходимости удалите кожуру с кабачков. Уберите семена из перца.
На разогретую сковороду налейте подсолнечное масло и обжарьте измельчённый лук и чеснок.
Добавьте нарезанные дольками помидоры и томатную пасту.
Затем положите соломку из перца и моркови, а после — нарезанные кубиками или соломкой кабачки.
Постоянно перемешивайте овощи и при необходимости добавляйте воду.
Посолите и поперчите смесь и накройте сковороду крышкой.
Тушите на медленном огне 5-7 минут.
За пару минут до готовности добавьте к кабачкам мелко нарубленную зелень.