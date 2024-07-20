Готовим домашние наггетсы: ваши гости, особенно маленькие, будут в восторге

Домашние наггетсы: всегда удачная идея для большой компании

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние наггетсы — это аппетитные кусочки курицы в хрустящей панировке, обжаренные в масле. Они станут отличной закуской или основным блюдом, если дополнить их гарниром, например картофельным пюре или овощным салатом.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, PDM

Чтобы придать наггетсам особый вкус, рекомендуем предварительно замариновать куриное мясо и добавить в панировку любимые специи или травы.

Ингредиенты для домашних наггетсов:

куриное филе без костей — 500 г;

соевый соус — 70 мл;

любимая приправа (например, "Травы Средиземноморья" или орегано) — 2 чайные ложки;

паприка — 1 чайная ложка;

сушёный чеснок — половина чайной ложки;

перец — по вкусу;

пшеничная мука высшего сорта — 100-120 г;

яйца — 2-4 штуки;

панировочные сухари — 1 упаковка.

Процесс приготовления домашних наггетсов: