Готовим домашние наггетсы: ваши гости, особенно маленькие, будут в восторге

Домашние наггетсы — это аппетитные кусочки курицы в хрустящей панировке, обжаренные в масле. Они станут отличной закуской или основным блюдом, если дополнить их гарниром, например картофельным пюре или овощным салатом.
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Чтобы придать наггетсам особый вкус, рекомендуем предварительно замариновать куриное мясо и добавить в панировку любимые специи или травы.
Ингредиенты для домашних наггетсов:
куриное филе без костей — 500 г;
соевый соус — 70 мл;
любимая приправа (например, "Травы Средиземноморья" или орегано) — 2 чайные ложки;
паприка — 1 чайная ложка;
сушёный чеснок — половина чайной ложки;
перец — по вкусу;
пшеничная мука высшего сорта — 100-120 г;
яйца — 2-4 штуки;
панировочные сухари — 1 упаковка.
Процесс приготовления домашних наггетсов:
Промойте и обсушите куриное филе бумажными полотенцами. Нарежьте его тонкими полоски длиной около 5 сантиметров.
Положите нарезанное куриное филе в миску, залейте соевым соусом, добавьте сушёный чеснок и паприку, поперчите и накройте плёнкой. Уберите в холодильник на 30 минут.
Подготовьте две плоские тарелки и одну миску. На первую тарелку насыпьте муку, на вторую — панировочные сухари и травы, а в миску разбейте яйца и взболтайте их до однородной консистенции.
Когда курица промаринуется, обмакните каждый кусочек сначала в яичную смесь, затем в муку, снова в яйцо и в панировочные сухари.
Хорошо разогрейте сковороду или сотейник и влейте масло, чтобы оно покрывало наггетсы наполовину. Обжаривайте курицу на среднем огне до золотистой корочки.
Готовые наггетсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с любимым соусом.