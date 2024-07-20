Готовим домашние наггетсы: ваши гости, особенно маленькие, будут в восторге

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Домашние наггетсы: всегда удачная идея для большой компании

2:02
Еда

Домашние наггетсы — это аппетитные кусочки курицы в хрустящей панировке, обжаренные в масле. Они станут отличной закуской или основным блюдом, если дополнить их гарниром, например картофельным пюре или овощным салатом.

Домашние наггетсы: всегда удачная идея для большой компании
Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, PDM

Чтобы придать наггетсам особый вкус, рекомендуем предварительно замариновать куриное мясо и добавить в панировку любимые специи или травы.

Ингредиенты для домашних наггетсов:

  • куриное филе без костей — 500 г;
  • соевый соус — 70 мл;
  • любимая приправа (например, "Травы Средиземноморья" или орегано) — 2 чайные ложки;
  • паприка — 1 чайная ложка;
  • сушёный чеснок — половина чайной ложки;
  • перец — по вкусу;
  • пшеничная мука высшего сорта — 100-120 г;
  • яйца — 2-4 штуки;
  • панировочные сухари — 1 упаковка.

Процесс приготовления домашних наггетсов:

  1. Промойте и обсушите куриное филе бумажными полотенцами. Нарежьте его тонкими полоски длиной около 5 сантиметров.
  2. Положите нарезанное куриное филе в миску, залейте соевым соусом, добавьте сушёный чеснок и паприку, поперчите и накройте плёнкой. Уберите в холодильник на 30 минут.
  3. Подготовьте две плоские тарелки и одну миску. На первую тарелку насыпьте муку, на вторую — панировочные сухари и травы, а в миску разбейте яйца и взболтайте их до однородной консистенции.
  4. Когда курица промаринуется, обмакните каждый кусочек сначала в яичную смесь, затем в муку, снова в яйцо и в панировочные сухари.
  5. Хорошо разогрейте сковороду или сотейник и влейте масло, чтобы оно покрывало наггетсы наполовину. Обжаривайте курицу на среднем огне до золотистой корочки.
  6. Готовые наггетсы выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла. Подавайте с любимым соусом.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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