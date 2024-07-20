Пельмени с курицей: более нежные и малокалорийные по сравнению с обычными
Пельмени с курицей: идеальный вариант для тех, кто находится на диете, и для детей
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Пельмени с курицей — нежное и воздушное блюдо, которое придётся по вкусу всем. Чтобы начинка для пельменей получилась сочной, добавьте в неё лёд и дайте постоять в холодильнике около получаса.
Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0
Ингредиенты:
- 600-700 г куриного фарша;
- 1 средняя луковица;
- 2 зубчика чеснока;
- соль и свежемолотый чёрный перец;
- масло, сметана и уксус для подачи;
Ингредиенты для теста:
- 600 г муки;
- 200 г питьевой воды;
- 2 ст. л. растительного масла;
- 1 ч. л. соли.
Приготовление
- Замесите тесто: выложите муку горкой, сделайте углубление, добавьте кипяток с солью и маслом, замесите вилкой, затем руками. Оставьте тесто под плёнкой на 30-60 минут.
- Обжарьте лук и чеснок на растительном масле, остудите и смешайте с фаршем. Посолите и поперчите.
- Добавьте лёд в фарш и поставьте в холодильник на 30 минут.
- Раскатайте тесто в колбаску, нарежьте кусочками, раскатайте лепёшки и выложите начинку. Защипните края и соедините два острых угла.
- Варите пельмени в кипящей подсоленной воде, помешивая шумовкой. Готовьте 8-10 минут после повторного закипания.
- Подавайте пельмени с маслом, сметаной и уксусом.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру