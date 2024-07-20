Пельмени с курицей: более нежные и малокалорийные по сравнению с обычными

Пельмени с курицей: идеальный вариант для тех, кто находится на диете, и для детей

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Пельмени с курицей — нежное и воздушное блюдо, которое придётся по вкусу всем. Чтобы начинка для пельменей получилась сочной, добавьте в неё лёд и дайте постоять в холодильнике около получаса.

Фото: commons.wikimedia.org by Lemon Tree, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

600-700 г куриного фарша;

1 средняя луковица;

2 зубчика чеснока;

соль и свежемолотый чёрный перец;

масло, сметана и уксус для подачи;

Ингредиенты для теста:

600 г муки;

200 г питьевой воды;

2 ст. л. растительного масла;

1 ч. л. соли.

Приготовление