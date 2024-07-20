Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых
Простой пирог с зелёным луком и яйцом: тесто для него готовится на кефире
2:01
Этот быстрый и простой пирог с зелёным луком и яйцами — отличная альтернатива пирогам на дрожжевом тесте. Заливку для него мы приготовим на основе кефира.
Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, CC BY 2.0
Ингредиенты для пирога (размером 15x21 см):
Для начинки:
- зелёный лук — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
Для теста:
- кефир — 120 мл;
- пшеничная мука — 100 г;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 1/3 ч. л.;
- разрыхлитель теста — 1/3 ч. л.;
Для смазывания формы: масло — 1 ч. л.
Приготовление:
- Отварите два яйца вкрутую, остудите их в холодной воде, очистите и нарежьте кубиками.
- Мелко нарежьте зелёный лук.
- Смешайте лук и яйца в глубокой миске, посолите и при желании добавьте свежемолотый чёрный перец. Оставьте пока в стороне.
- Разогрейте духовку до 190 °C.
- В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль.
- Разбейте яйцо в миску и вилкой объедините желток и белок. Взбивать не нужно.
- Добавьте к яйцу кефир и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться консистенции сметаны.
- Если оно слишком густое, добавьте ещё немного кефира.
- Смажьте форму маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте половину теста и равномерно распределите его по форме.
- Выложите начинку поверх теста.
- Залейте начинку оставшимся тестом. Оно должно покрыть начинку, но слой будет не очень толстый.
- При желании украсьте верх пирога кунжутом или хлопьями копчёной соли.
- Выпекайте пирог 30-35 минут при 190 °C. Верхушка должна подрумяниться, а зубочистка — выходить из теста сухой.
Дайте готовому пирогу немного остыть и подавайте.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру