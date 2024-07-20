Заливной пирог с яйцом и зелёным луком: готовится быстро, ничуть не хуже дрожжевых

Простой пирог с зелёным луком и яйцом: тесто для него готовится на кефире

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот быстрый и простой пирог с зелёным луком и яйцами — отличная альтернатива пирогам на дрожжевом тесте. Заливку для него мы приготовим на основе кефира.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexa, CC BY 2.0

Ингредиенты для пирога (размером 15x21 см):

Для начинки:

зелёный лук — 100 г;

яйца — 2 шт.;

Для теста:

кефир — 120 мл;

пшеничная мука — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

разрыхлитель теста — 1/3 ч. л.;

Для смазывания формы: масло — 1 ч. л.

Приготовление:

Отварите два яйца вкрутую, остудите их в холодной воде, очистите и нарежьте кубиками. Мелко нарежьте зелёный лук. Смешайте лук и яйца в глубокой миске, посолите и при желании добавьте свежемолотый чёрный перец. Оставьте пока в стороне. Разогрейте духовку до 190 °C. В другой миске смешайте муку, разрыхлитель и соль. Разбейте яйцо в миску и вилкой объедините желток и белок. Взбивать не нужно. Добавьте к яйцу кефир и перемешайте. Затем добавьте мучную смесь и хорошо перемешайте. Тесто должно получиться консистенции сметаны. Если оно слишком густое, добавьте ещё немного кефира. Смажьте форму маслом и слегка присыпьте мукой. Вылейте половину теста и равномерно распределите его по форме. Выложите начинку поверх теста. Залейте начинку оставшимся тестом. Оно должно покрыть начинку, но слой будет не очень толстый. При желании украсьте верх пирога кунжутом или хлопьями копчёной соли. Выпекайте пирог 30-35 минут при 190 °C. Верхушка должна подрумяниться, а зубочистка — выходить из теста сухой.

Дайте готовому пирогу немного остыть и подавайте.