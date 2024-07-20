Как готовить говяжью печень, чтобы она получилась мягкой и сочной
Как сделать говяжью печень более мягкой?
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Говяжья печень у некоторых хозяек в процессе готовки получается жёсткой. Чтобы её было приятно есть, нужно добиться того, чтобы печень стала мягкой и нежной.
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0
Чтобы говяжья печень была мягкой и сочной, выполните следующие действия:
- Удалите плёнку с поверхности печени, аккуратно подцепив её ножом.
- Вырежьте крупные сосуды и жёлчные протоки, которые могут придать печени горький вкус.
- При желании замочите печень в молоке, чтобы смягчить её и убрать горечь и сделать мягче. Так желательно поступить с немолодой печенью.
- Нарежьте печень на кусочки и посолите непосредственно перед приготовлением. Если посолить печень и приготовить её позже, она станет жёсткой.
- Готовьте печень на среднем огне, обжаривая каждую сторону примерно по две минуты, до тех пор, пока не перестанет выделяться сок. Важно не переготовить печень, чтобы не пересушить её.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру