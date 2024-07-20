Как готовить говяжью печень, чтобы она получилась мягкой и сочной

Как сделать говяжью печень более мягкой?

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Говяжья печень у некоторых хозяек в процессе готовки получается жёсткой. Чтобы её было приятно есть, нужно добиться того, чтобы печень стала мягкой и нежной.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Чтобы говяжья печень была мягкой и сочной, выполните следующие действия: