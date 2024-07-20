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Как готовить говяжью печень, чтобы она получилась мягкой и сочной

Как сделать говяжью печень более мягкой?

1:01
Еда

Говяжья печень у некоторых хозяек в процессе готовки получается жёсткой. Чтобы её было приятно есть, нужно добиться того, чтобы печень стала мягкой и нежной.

Как сделать говяжью печень более мягкой?
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Чтобы говяжья печень была мягкой и сочной, выполните следующие действия:

  1. Удалите плёнку с поверхности печени, аккуратно подцепив её ножом.
  2. Вырежьте крупные сосуды и жёлчные протоки, которые могут придать печени горький вкус.
  3. При желании замочите печень в молоке, чтобы смягчить её и убрать горечь и сделать мягче. Так желательно поступить с немолодой печенью.
  4. Нарежьте печень на кусочки и посолите непосредственно перед приготовлением. Если посолить печень и приготовить её позже, она станет жёсткой.
  5. Готовьте печень на среднем огне, обжаривая каждую сторону примерно по две минуты, до тех пор, пока не перестанет выделяться сок. Важно не переготовить печень, чтобы не пересушить её.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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