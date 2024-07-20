Остренькие огурцы по-корейски: очень быстрая в приготовлении закуска в азиатском стиле
Огурцы по-корейски: пикантный гарнир или острая самостоятельная закуска
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Огурцы по-корейски — это вкусный и простой салат, который можно быстро приготовить из огурцов, зелёного лука и острой заправки.
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- огурцы — 300 г;
- зелёный лук — 30 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- рисовый уксус — 1 ст. л.;
- кунжутное масло — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- кунжут — 1 ст. л.;
- сахар (можно взять мёд) — 1 ч. л.;
- перец кочукару (или просто перец чили) — 1/2 ч. л.
Процесс приготовления
- Нарежьте огурцы кольцами толщиной 5 мм и слегка посолите их. Оставьте на 10 минут, затем слейте жидкость.
- Мелко нарежьте зелёный лук.
- Смешайте кунжутное масло, уксус, соевый соус, сахар и перец. Добавьте измельчённый чеснок.
- Добавьте к огурцам лук, кунжут и заправку. Тщательно перемешайте.
- Подавайте огурцы по-корейски сразу или храните в холодильнике в течение 1-2 дней.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру