Остренькие огурцы по-корейски: очень быстрая в приготовлении закуска в азиатском стиле

Огурцы по-корейски: пикантный гарнир или острая самостоятельная закуска

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Огурцы по-корейски — это вкусный и простой салат, который можно быстро приготовить из огурцов, зелёного лука и острой заправки.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

огурцы — 300 г;

зелёный лук — 30 г;

чеснок — 1 зубчик;

рисовый уксус — 1 ст. л.;

кунжутное масло — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

кунжут — 1 ст. л.;

сахар (можно взять мёд) — 1 ч. л.;

перец кочукару (или просто перец чили) — 1/2 ч. л.

Процесс приготовления