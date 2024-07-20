Варенье из черешни "с изюминкой": становится изысканным благодаря секретной добавке

Варенье из черешни с грецким орехом: косточки можно удалять булавкой или шпилькой

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Варенье из черешни с грецкими орехами — более изысканная вариация классического черешневого варенья. Делать его довольно долго из-за удаления косточек, но результат тот стоит! Косточки из ягод можно вытаскивать специальным приспособлением, которое продаётся на маркетплейсах, либо просто шпилькой или булавкой.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

черешня — 500 г;

грецкие орехи — 150 г;

сахар — 500 г;

вода — 3/4 стакана.

Процесс приготовления