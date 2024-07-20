Варенье из черешни "с изюминкой": становится изысканным благодаря секретной добавке

Варенье из черешни с грецкими орехами — более изысканная вариация классического черешневого варенья. Делать его довольно долго из-за удаления косточек, но результат тот стоит! Косточки из ягод можно вытаскивать специальным приспособлением, которое продаётся на маркетплейсах, либо просто шпилькой или булавкой.
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
черешня — 500 г;
грецкие орехи — 150 г;
сахар — 500 г;
вода — 3/4 стакана.
Процесс приготовления
Подготовьте ягоды, орехи, сахар и воду.
Вымойте черешню, переберите и удалите косточки с помощью шпильки для волос. Крупно нарежьте орехи.
В каждую ягоду положите кусочек ореха размером чуть больше черешневой косточки.
Соедините сахар с водой и сварите сироп.
Добавьте в кипящий сахарный сироп оставшиеся орехи и подготовленные ягоды. Доведите до кипения и снимите с огня. Оставьте варенье на 12 часов.
Спустя 12 часов снова доведите варенье до кипения и проварите 3 минуты.
Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.