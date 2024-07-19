Оладьи из кабачков с красной рыбой: простая летняя закуска превращается в сытный ужин
Оладьи из кабачков с красной рыбой: лёгкие и невероятно аппетитные
1:06
Оладьи из кабачков с красной рыбой — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Это лёгкое и питательное кушанье придётся по вкусу всей семье.
Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0
Ингредиенты:
- кабачки — 2 штуки;
- лук репчатый — 1 штука;
- чеснок — 2 зубчика;
- яйца куриные — 2 штуки;
- соль — по вкусу;
- перец чёрный молотый — по вкусу;
- рыба красная — 100 грамм;
- мука пшеничная — 4 столовые ложки.
Приготовление
- Кабачки натрите на крупной тёрке, если они чересчур сочные, слегка отожмите их после этого.
- Добавьте к ним яйца, рубленый лук, чеснок, чёрный перец, соль и красную рыбу, нарезанную мелкими кубиками.
- Понемногу добавьте муку, всего примерно 4-5 столовых ложек (может, чуть меньше), и перемешайте массу, пока она не станет однородной.
- На сковороде на разогретом растительном масле выкладывайте по 1 столовой ложке теста и жарьте каждый оладушек до золотистой корочки с двух сторон.
- Подавать оладьи со сметаной.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру