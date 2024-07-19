Оладьи из кабачков с красной рыбой: простая летняя закуска превращается в сытный ужин

Оладьи из кабачков с красной рыбой: лёгкие и невероятно аппетитные

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Оладьи из кабачков с красной рыбой — вкусное и полезное блюдо, которое можно приготовить на завтрак или ужин. Это лёгкое и питательное кушанье придётся по вкусу всей семье.

Фото: openverse.org by Laurel Fan, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

кабачки — 2 штуки;

лук репчатый — 1 штука;

чеснок — 2 зубчика;

яйца куриные — 2 штуки;

соль — по вкусу;

перец чёрный молотый — по вкусу;

рыба красная — 100 грамм;

мука пшеничная — 4 столовые ложки.

Приготовление