Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейшей запеканки из кабачков

Запеканка из кабачков прекрасно подойдёт для семейного ужина. Кроме того, приготовить её достаточно легко — понадобится всего 6 ингредиентов и немного времени. Рассказываем, как именно это сделать.
1. Кабачок натереть на крупной тёрке и отжать от жидкости. Зелень мелко нарезать и добавить к кабачку. Посолить.
2. В кастрюлю налить немного подсолнечного масла. Добавить в неё кабачковую смесь и плавленый сыр. Поставить на медленный огонь. Постоянно перемешивать. Варить до полного расплавления сыра.
3. Взбить яйца и добавить их в кабачковую смесь. Перемешать.
4. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом. Выложить на неё смесь и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приятного аппетита!
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.