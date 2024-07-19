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Ужин для всей семьи: рецепт вкуснейшей запеканки из кабачков

Как приготовить вкуснейшую запеканку из кабачков

1:12
Еда

Запеканка из кабачков прекрасно подойдёт для семейного ужина. Кроме того, приготовить её достаточно легко — понадобится всего 6 ингредиентов и немного времени. Рассказываем, как именно это сделать.

Как приготовить вкуснейшую запеканку из кабачков
Фото: imenno.ru by Unknown author, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • Кабачок — 700 г
  • Яйцо — 3 шт.
  • Плавленый сыр — 300 г
  • Подсолнечное масло — 3 ст.л.
  • Зелень — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. Кабачок натереть на крупной тёрке и отжать от жидкости. Зелень мелко нарезать и добавить к кабачку. Посолить.

2. В кастрюлю налить немного подсолнечного масла. Добавить в неё кабачковую смесь и плавленый сыр. Поставить на медленный огонь. Постоянно перемешивать. Варить до полного расплавления сыра.

3. Взбить яйца и добавить их в кабачковую смесь. Перемешать.

4. Форму для запекания смазать подсолнечным маслом. Выложить на неё смесь и поставить в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 45 минут. Приятного аппетита!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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