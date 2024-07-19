Десерт в половинках лимона: как приготовить лимонный поссет

Рецепт лимонного поссета — вкусно и оригинально

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного лимонного посcета. Вкусный и оригинальный десерт подаётся в половинках лимона. Он непременно понравится и взрослым, и детям. Рассказываем, как приготовить это блюдо.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

Лимон — 3 шт.

Сахарная пудра — 4 ст.л.

Сливки 33% — 500 мл

Приготовление:

1. Добавить в кастрюлю сливки, предварительно натёртую цедру лимона и сахар. Тщательно перемешать.

2. Поставить смесь на медленный огонь и довести до кипения. Периодически помешивать.

3. Лимоны разрезать пополам. Из них выжать сок и добавить его в смесь. Перемешать.

4. Разлить массу по половинкам лимона и убрать в холодильник примерно на 3 часа. Десерт готов!