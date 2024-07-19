Десерт в половинках лимона: как приготовить лимонный поссет

Представляем вашему вниманию рецепт восхитительного лимонного посcета. Вкусный и оригинальный десерт подаётся в половинках лимона. Он непременно понравится и взрослым, и детям. Рассказываем, как приготовить это блюдо.
1. Добавить в кастрюлю сливки, предварительно натёртую цедру лимона и сахар. Тщательно перемешать.
2. Поставить смесь на медленный огонь и довести до кипения. Периодически помешивать.
3. Лимоны разрезать пополам. Из них выжать сок и добавить его в смесь. Перемешать.
4. Разлить массу по половинкам лимона и убрать в холодильник примерно на 3 часа. Десерт готов!
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.