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Не отчаивайтесь: как сделать вкусные блюда из перезрелого арбуза

Идеи использования невкусного арбуза

1:55
Еда

Арбуз — один из самых популярных летних фруктов, который обычно ассоциируется с прохладой и свежестью. Однако, иногда бывает так, что купленный арбуз оказывается невкусным или перезрелым. Вместо того чтобы сразу бросить его в мусорное ведро, есть несколько способов использовать его и не допустить попадания ваших денег на мусорную свалку.

Свежий сок

Не важно, насколько невкусен арбуз, его всегда можно превратить в освежающий сок. Просто нарежьте мякоть арбуза на кубики, положите их в блендер и измельчите до состояния пюре. Затем процедите сок через марлю или сито. Добавьте лимонный сок или мятные листья для улучшения вкуса.

Арбузная заморозка

Нарежьте арбуз на кусочки и заморозьте их. Замороженные кусочки арбуза можно использовать для приготовления освежающих коктейлей или мороженого.

Салат с арбузом

Несладкий арбуз можно добавить в салаты для придания им оригинального вкуса. Попробуйте комбинировать его с огурцом, фетой, мятой и оливковым маслом.

Маринованный арбуз

Да, вы не ослышались! Маринованный арбуз — это необычное, но интересное блюдо. Нарежьте арбуз на кубики, залейте рассолом из уксуса, воды, сахара и специй и оставьте на несколько часов. Получится необычный десерт или закуска.

Арбузный соус

Пюрируйте мякоть арбуза и добавьте сахар или мед для сладости. Этот соус можно подавать к мясу или использовать как начинку для десертов.

Таким образом, невкусный арбуз не обязательно отправлять прямиком в мусорное ведро. Попробуйте использовать его по-новому, и вы можете обнаружить, что из него можно приготовить что-то вкусное и интересное!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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