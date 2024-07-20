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Традиционный рецепт болгарских замаринованных огурцов: сохраните лето на зиму

Как приготовить ароматные замаринованные огурцы

1:56
Еда

Замаринованные огурцы - это классическое блюдо, которое добавляет яркие нотки свежести к зимнему столу. Болгарские хозяйки известны своими умениями в консервировании, и их рецепты замаринованных огурцов передаются из поколения в поколение. В этой статье мы расскажем вам о секретах и традиционном рецепте болгарских замаринованных огурцов на зиму.

Как приготовить ароматные замаринованные огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by teteria sonnna, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • свежие огурцы;
  • чеснок;
  • укроп;
  • листья вишни или вишневого дерева;
  • лавровый лист;
  • чёрный перец;
  • соль;.
  • уксус

Приготовление:

1. Подготовка огурцов: Выберите молодые и крепкие огурцы. Тщательно вымойте их под холодной водой. Отрежьте кончики и нарежьте огурцы на кусочки нужного размера.

2. Начинка: В большой емкости смешайте чеснок, нарезанный укроп, листья вишни, лавровый лист и черный перец. Эта смесь добавит вашим огурцам неповторимый аромат и вкус.

3. Наполнение банок: Наполните стерилизованные банки огурцами, оставив немного места сверху. Добавьте приготовленную начинку из чеснока, укропа и специй.

4. Заливка: В кастрюле смешайте воду, соль и уксус в пропорции 3:1:1. Доведите смесь до кипения.

5. Закрытие банок: Залейте огурцы горячей заливкой, плотно закройте крышками и оставьте до полного остывания.

6. Хранение: После того как банки остынут, уберите их в прохладное место для хранения.

Традиционные болгарские замаринованные огурцы обладают особенным вкусом благодаря уникальной начинке из чеснока, укропа и других специй. Этот рецепт позволит вам насладиться вкусом лета даже в самую холодную пору года.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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