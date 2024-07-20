Идеальный способ сохранить витамины: заготовка из крыжовника без кипячения

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Как сделать домашнюю консервацию из яркого крыжовника без варки

1:31
Еда

Крыжовник, с его яркими кисло-сладкими ягодами, является настоящим кладом для тех, кто любит консервировать продукты на зиму. Он богат витаминами и антиоксидантами, что делает его идеальным ингредиентом для приготовления полезных заготовок.

Как сделать домашнюю консервацию из яркого крыжовника без варки
Фото: commons.wikimedia.org by Brass hat, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • крыжовник — 1 кг
  • сахар — 500 г
  • лимон — 1 шт

Приготовление:

1. Подготовка крыжовника: Промойте ягоды крыжовника, удалите плохие и поврежденные ягоды, а затем обсушите их.

2. Приготовление сиропа: В кастрюле смешайте сахар с соком лимона. Дайте сахарному сиропу немного постояться, чтобы сахар полностью растворился.

3. Заполнение банок: Наполните стерилизованные банки ягодами крыжовника до верха.

4. Добавление сиропа: Залейте ягоды готовым сиропом так, чтобы он покрыл все ягоды и заполнил банки до верха.

5. Закатывание банок: Плотно закройте банки крышками и уложите их горлышками вниз на стол. Оставьте до полного остывания.

Теперь ваша полезная заготовка из крыжовника без варки готова! Этот деликатес можно хранить в прохладном месте или подавать как дополнение к различным блюдам. Благодаря этому способу приготовления вы сохраните максимальное количество витаминов и питательных веществ, которые делают крыжовник таким ценным продуктом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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