Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек

Предлагаем приготовить удивительно мягкое и воздушное тесто для булочек и пирогов. Оно всегда получается.
Ингредиенты:
1. Подогрейте молоко до 36 градусов и вылейте в глубокую ёмкость.
Положите ещё столовую ложку сахара, столовую ложку муки и сухие дрожжи. Перемешайте смесь, пока не получится однородная консистенция.
2. Поставьте миску с опарой в тёплое место на 15 минут, прикройте её. Ждите, пока дрожжи активируются и появится пенка.
3. Просейте муку 2-3 раза.
4. Налейте в миску с дрожжевой смесью растительное масло.
5. Добавьте соль и сахар, если планируется сладкое изделие. Перемешайте.
6. Постепенно введите просеянную муку. Когда уже не сможете размешивать тесто ложкой, то выложите его на поверхность с мукой и замесите эластичное тесто.
7. Положите тесто в миску, накройте полотенцем и уберите на пару часов в тёплое место. Когда тесто поднимется, нужно его обмять и дать ему поднять ещё раз. После это можно приступать к приготовлению изделий.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.