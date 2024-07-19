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Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек

Как приготовить воздушное тесто для пирогов и булочек

Еда

Предлагаем приготовить удивительно мягкое и воздушное тесто для булочек и пирогов. Оно всегда получается.
 
Ингредиенты:

Как приготовить воздушное тесто для пирогов и булочек
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0
  • 360 г муки;
  • 1 стакан молока (можно заменить на воду);
  • 1 ч. л. сухих дрожжей;
  • 70 мл растительного масла;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 1 ч. л. соли.

Приготовление

1. Подогрейте молоко до 36 градусов и вылейте в глубокую ёмкость.
Положите ещё столовую ложку сахара, столовую ложку муки и сухие дрожжи. Перемешайте смесь, пока не получится однородная консистенция. 

2. Поставьте миску с опарой в тёплое место на 15 минут, прикройте её. Ждите, пока дрожжи активируются и появится пенка.
 
3. Просейте муку 2-3 раза.

4. Налейте в миску с дрожжевой смесью растительное масло.

5. Добавьте соль и сахар, если планируется сладкое изделие. Перемешайте.

6. Постепенно введите просеянную муку. Когда уже не сможете размешивать тесто ложкой, то выложите его на поверхность с мукой и замесите эластичное тесто.

7. Положите тесто в миску, накройте полотенцем и уберите на пару часов в тёплое место. Когда тесто поднимется, нужно его обмять и дать ему поднять ещё раз. После это можно приступать к приготовлению изделий.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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