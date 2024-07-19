Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек

Как приготовить воздушное тесто для пирогов и булочек

Предлагаем приготовить удивительно мягкое и воздушное тесто для булочек и пирогов. Оно всегда получается.



Ингредиенты:

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, CC BY-SA 4.0

360 г муки;

1 стакан молока (можно заменить на воду);

1 ч. л. сухих дрожжей;

70 мл растительного масла;

1 ст. л. сахара;

1 ч. л. соли.

Приготовление

1. Подогрейте молоко до 36 градусов и вылейте в глубокую ёмкость.

Положите ещё столовую ложку сахара, столовую ложку муки и сухие дрожжи. Перемешайте смесь, пока не получится однородная консистенция.

2. Поставьте миску с опарой в тёплое место на 15 минут, прикройте её. Ждите, пока дрожжи активируются и появится пенка.



3. Просейте муку 2-3 раза.

4. Налейте в миску с дрожжевой смесью растительное масло.

5. Добавьте соль и сахар, если планируется сладкое изделие. Перемешайте.

6. Постепенно введите просеянную муку. Когда уже не сможете размешивать тесто ложкой, то выложите его на поверхность с мукой и замесите эластичное тесто.

7. Положите тесто в миску, накройте полотенцем и уберите на пару часов в тёплое место. Когда тесто поднимется, нужно его обмять и дать ему поднять ещё раз. После это можно приступать к приготовлению изделий.

