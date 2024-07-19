Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Варенье из черешни с грецким орехом: косточки можно удалять булавкой или шпилькой
Спортсмен рассказал, как улучшить результаты в беге
Ученые предупредили о снижении уровня кислорода
Релизный трейлер киберпанкового детектива Nobody Wants to Die: игра уже доступна
Турция теряет российских туристов: курорты пустуют, отельеры в панике
Киркорова критикуют за пародию его дочери на скандал с "розовой кофточкой"
Знакомим с таинственными насекомыми на участке
Chery устроит публичные испытания двигателя Tiggo 7 Pro Max для Книги рекордов России
Завод, выпускавший знаменитые "сланцы", выставлен на продажу
Как сделать суп кремовым и насыщенным: рецепт смеси муки и сливочного масла

Секретный ингредиент для идеального супа

1:59
Еда

Добавление смеси муки и сливочного масла в суп может кардинально изменить его текстуру, вкус и аромат. Этот небольшой, но важный шаг при приготовлении супа может превратить обычное блюдо в настоящий шедевр. Давайте рассмотрим, почему добавление этой смеси является таким важным шагом и каким будет результат.

Секретный ингредиент для идеального супа
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Почему добавлять смесь муки и сливочного масла?

Добавление смеси муки и сливочного масла, известной как ру, помогает создать более плотный и насыщенный суп. Этот ингредиент выполняет функцию загустителя, который придает супу желаемую консистенцию. Кроме того, ру также способствует улучшению вкуса блюда и придает ему более насыщенный аромат.

Как приготовить смесь муки и сливочного масла?

Для приготовления смеси муки и сливочного масла нужно взять равные части муки и сливочного масла и хорошо их перемешать. Обычно это делается на сковороде на среднем огне, пока смесь не станет золотистой. Это займет всего несколько минут, но результат будет ощутим: ваш суп станет гуще, а вкус и аромат станут более насыщенными.

Каким будет блюдо?

Добавление смеси муки и сливочного масла при приготовлении супа превратит его в более кремовое и насыщенное блюдо. Текстура супа станет более густой и приятной на вкус. Аромат и вкус блюда также значительно улучшатся благодаря этому ингредиенту. Гости будут поражены вашими кулинарными навыками, а вы будете наслаждаться великолепным результатом.

Добавление смеси муки и сливочного масла в суп — это простой, но эффективный способ улучшить ваше блюдо. Попробуйте этот секретный ингредиент при приготовлении следующего супа, и вы удивитесь, насколько он может изменить вкус и текстуру вашего блюда.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Ученые воссоздали фермент, который улавливает углерод
Фантастика становится реальностью: ученые на пути к решению проблемы глобального потепления
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях
Эффективная подкормка в июле: как ускорить созревание помидоров и повысить урожайность
Береговой ракетный комплекс "Рубеж-МЭ". Новый подход к старой идее Дмитрий Плотников Спикер Думы Володин сообщил о 25 законопроектах по ужесточению миграции Любовь Степушова История медицины: если ложь идёт на пользу больному, можно и соврать Сергей Лебедев
3 удивительные породы кошек, которые обожают прогулки на свежем воздухе
Секреты идеальных томатов: как поливать их, чтобы получить богатый урожай
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Нежное и воздушное, как пух: готовим идеальное тесто для пирогов и булочек
Последние материалы
Завод, выпускавший знаменитые "сланцы", выставлен на продажу
Телефон стрелка с митинга Трампа успешно взломан в лаборатории ФБР
Отжимания Майка Тайсона: тренер рассказал, в чём их уникальность
Глобальный сбой в программном обеспечении накрыл и страховщиков
Неизданная NVIDIA RTX 4070 с чипом AD104-275 найдена на китайском рынке
Эти признаки говорят о наличии пищевой аллергии
NatMed: разные типы депрессии имеют свои модели мозговой активности
Оладьи из кабачков с красной рыбой: лёгкие и невероятно аппетитные
Как состав антивозрастных кремов влияет на молодость вашей кожи
Ученые создают инновационную платформу для борьбы с изменением климата
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников