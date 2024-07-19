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Как сделать освежающий и вкусный молочный коктейль с ягодами: подробный рецепт

Удивите всех этим простым и вкусным рецептом молочного коктейля

1:15
Еда

Лето трудно представить без традиционных молочных коктейлей. Они отлично утоляют голод и жажду. Кроме того, этот напиток обладает восхитительным вкусом, поэтому его одинаково любят и дети, и взрослые.

Удивите всех этим простым и вкусным рецептом молочного коктейля
Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Kapušňák, PDM

Поэтому обязательно стоит попробовать приготовить молочный коктейль с добавлением ягод.

Необходимые ингредиенты:

  • 300 мл свежего качественного молока;
  • 100 гр. ягод на ваш выбор;
  • 50-100 гр. мороженого;
  • по желанию сироп или сахарная пудра для дополнительной сладости.

Процесс приготовления:

Можно использовать любые ягоды для приготовления молочного коктейля. Сначала их нужно тщательно вымыть, чтобы удалить песок. Если используете вишню или черешню, не забудьте удалить косточки.

Сироп или сахарная пудра добавляются по желанию для любителей сладкого, но можно обойтись и без них, так как мороженое уже содержит сахар. Лучше выбрать классические варианты.

  1. В блендер вливаем молоко, добавляем ягоды и мороженое.
  2. Взбиваем до однородного состояния.

Идеальный молочный коктейль с ягодами готов к употреблению.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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