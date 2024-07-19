Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда квартир-студий в Москве подешевела на 6,1%, подсчитала "Яндекс Аренда"
Сценарий второго сезона "Фоллаута" уже написали
Как понять, чего не хватает баклажанам
Что такое ботулинотерапия и когда она рекомендуется
Отпуск на российском побережье: 7 неоспоримых преимуществ
Эксперт объяснил повышение напряжения в российских электросетях до 230 В
Названа причина преображения Михаила Галустяна
Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"
Популярные заблуждения о компьютерных технологиях
Как уменьшить потребление соли: простые и полезные заменители для домашних рецептов

Эти продукты заменят соль и улучшат ваше здоровье

1:28
Еда

Соль часто используется как натуральный усилитель вкуса, и сложно представить приготовление пищи без неё. Однако, избыток соли может негативно сказаться на здоровье, приводя к развитию гипертонии и задержке жидкости в организме.

Эти продукты заменят соль и улучшат ваше здоровье
Фото: commons.wikimedia.org by Mira Bozhko, CC0

Мы часто потребляем много соли, покупая готовые продукты в магазинах, поэтому можно отказаться от добавления соли в домашние блюда. Какие продукты могут заменить соль?

Томатная паста

Если в рецепте указана томатная паста, можно обойтись без добавления соли, так как блюдо получится вкусным и насыщенным. К тому же, в процессе приготовления пасты уже используется соль.

Рассол

При приготовлении рассольника и других блюд с рассолом соль не нужна. Также можно отказаться от соли, если в рецепте присутствуют солёные огурцы.

Вяленые помидоры

Они идеально подходят для многих блюд. Достаточно их слегка измельчить, и можно подавать блюдо без дополнительной соли.

Сок лимона или лайма

Эти фрукты добавляют кислоту и сбалансированный вкус, делая еду вкусной без добавления соли. Они отлично улучшают вкус блюд из любых ингредиентов.

Карри или сушёный лук

Эти специи придают еде более благородный и интересный вкус, поэтому при их использовании отсутствие соли становится менее заметным.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Клубника в следующем сезоне будет крупной и сочной: вот что нужно сделать уже этим летом
Клубника в следующем сезоне будет крупной и сочной: вот что нужно сделать уже этим летом
Последние материалы
Страховка от клеща становится всё более популярной в "СберСтраховании"
Популярные заблуждения о компьютерных технологиях
Марина Федункив показала молодого супруга иностранца
Польша наказывает компании за сотрудничество с Россией и Белоруссией
Большинство россиян выбирают смешанные маршруты для автопутешествий
Основные потребности кожи летом: защита от ультрафиолета, антиоксиданты и увлажнение
В Санкт-Петербурге начались съёмки продолжения ретро-сериала "Казанова"
Собираем семена помидоров без ошибок: важные правила для дачников
Валерий Гаркалин жалел, что так и не сыграл серьёзную драматическую роль
Эксперты рассказали, как удобрять розы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников