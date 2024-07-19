Как уменьшить потребление соли: простые и полезные заменители для домашних рецептов

Соль часто используется как натуральный усилитель вкуса, и сложно представить приготовление пищи без неё. Однако, избыток соли может негативно сказаться на здоровье, приводя к развитию гипертонии и задержке жидкости в организме.
Мы часто потребляем много соли, покупая готовые продукты в магазинах, поэтому можно отказаться от добавления соли в домашние блюда. Какие продукты могут заменить соль?
Томатная паста
Если в рецепте указана томатная паста, можно обойтись без добавления соли, так как блюдо получится вкусным и насыщенным. К тому же, в процессе приготовления пасты уже используется соль.
Рассол
При приготовлении рассольника и других блюд с рассолом соль не нужна. Также можно отказаться от соли, если в рецепте присутствуют солёные огурцы.
Вяленые помидоры
Они идеально подходят для многих блюд. Достаточно их слегка измельчить, и можно подавать блюдо без дополнительной соли.
Сок лимона или лайма
Эти фрукты добавляют кислоту и сбалансированный вкус, делая еду вкусной без добавления соли. Они отлично улучшают вкус блюд из любых ингредиентов.
Карри или сушёный лук
Эти специи придают еде более благородный и интересный вкус, поэтому при их использовании отсутствие соли становится менее заметным.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.