Как уменьшить потребление соли: простые и полезные заменители для домашних рецептов

Эти продукты заменят соль и улучшат ваше здоровье

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Соль часто используется как натуральный усилитель вкуса, и сложно представить приготовление пищи без неё. Однако, избыток соли может негативно сказаться на здоровье, приводя к развитию гипертонии и задержке жидкости в организме.

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Мы часто потребляем много соли, покупая готовые продукты в магазинах, поэтому можно отказаться от добавления соли в домашние блюда. Какие продукты могут заменить соль?

Томатная паста

Если в рецепте указана томатная паста, можно обойтись без добавления соли, так как блюдо получится вкусным и насыщенным. К тому же, в процессе приготовления пасты уже используется соль.

Рассол

При приготовлении рассольника и других блюд с рассолом соль не нужна. Также можно отказаться от соли, если в рецепте присутствуют солёные огурцы.

Вяленые помидоры

Они идеально подходят для многих блюд. Достаточно их слегка измельчить, и можно подавать блюдо без дополнительной соли.

Сок лимона или лайма

Эти фрукты добавляют кислоту и сбалансированный вкус, делая еду вкусной без добавления соли. Они отлично улучшают вкус блюд из любых ингредиентов.

Карри или сушёный лук

Эти специи придают еде более благородный и интересный вкус, поэтому при их использовании отсутствие соли становится менее заметным.