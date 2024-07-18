Как приготовить идеальные яйца-пашот: кулинарные лайфхаки от шеф-повара Джордана Мура

Секреты идеальных яиц-пашот: готовим вкусный завтрак вместе с шеф-поваром

2:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Яйца-пашот — это блюдо, которое пленяет своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом. Правильное яйцо-пашот — это мягкий, растекающийся на разрезе желток и твёрдый, гладкий белок. Шеф-повара Алиса Полунина и Джордан Мур рассказали, как добиться идеального результата при его приготовлении.

Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Лайфхаки от Джордана Мура

По словам шефа, типичная ошибка при приготовлении яйца-пашот - когда белок растекается по воде, а желток застывает. Это происходит из-за неправильно выбранной температуры и спешки во время готовки. Чтобы этого не случилось, Джордан Мур даёт несколько советов:

Выбирайте свежие яйца - с ними меньше риск, что белок растёчется. Чем старше яйцо, тем жиже белок и тем хуже он держит форму.

Добавьте в воду для варки чайную ложку уксуса или лимонного сока - они помогут белку схватиться и полностью окутать желток.

Не выливайте яйцо в сильно кипящую воду - яйцо разорвётся на части. Идеальны для варки ровная гладь на поверхности и маленькие пузырьки на дне кастрюли - они не дадут яйцу прилипнуть ко дну.

Чтобы яйцо приобрело идеальную форму капли, используйте очень глубокую кастрюлю, наполненную водой до краёв. Если варить яйцо на мелководье, оно получится плоским.

Берите яйца из холодильника и готовьте сразу, пока они не нагрелись. Резкая смена температур поможет желтку остаться жидким, а белку - быстро затвердеть.

Секреты от Алисы Полуниной

По словам эксперта, яйцо нельзя разбивать сразу в кипящую воду. Сначала нужно разбить его в чашку, и только после закипания воды осторожно опустить в кастрюлю. А ещё есть маленький лайфхак, который поможет сохранить однородную структуру яичного белка:

"Сначала разбить яйцо в мелкое сито. Так вы избавитесь от лишних жидких белков, которые могут сделать яйцо пашот довольно рваным".

Шеф-повар советует варить яйца-пашот на среднем огне — чем меньше пузырьков, тем целее будут яичные белки.

Популярный способ подачи яйца-пашот - на хрустящем тосте с пюре из авокадо. Но можно подать их и как самостоятельное блюдо, с щепоткой трюфельной соли, советует Алиса Полунина.

Приятного аппетита!