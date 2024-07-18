Как приготовить идеальные яйца-пашот: кулинарные лайфхаки от шеф-повара Джордана Мура

Яйца-пашот — это блюдо, которое пленяет своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом. Правильное яйцо-пашот — это мягкий, растекающийся на разрезе желток и твёрдый, гладкий белок. Шеф-повара Алиса Полунина и Джордан Мур рассказали, как добиться идеального результата при его приготовлении.
По словам шефа, типичная ошибка при приготовлении яйца-пашот - когда белок растекается по воде, а желток застывает. Это происходит из-за неправильно выбранной температуры и спешки во время готовки. Чтобы этого не случилось, Джордан Мур даёт несколько советов:
По словам эксперта, яйцо нельзя разбивать сразу в кипящую воду. Сначала нужно разбить его в чашку, и только после закипания воды осторожно опустить в кастрюлю. А ещё есть маленький лайфхак, который поможет сохранить однородную структуру яичного белка:
"Сначала разбить яйцо в мелкое сито. Так вы избавитесь от лишних жидких белков, которые могут сделать яйцо пашот довольно рваным".
Шеф-повар советует варить яйца-пашот на среднем огне — чем меньше пузырьков, тем целее будут яичные белки.
Популярный способ подачи яйца-пашот - на хрустящем тосте с пюре из авокадо. Но можно подать их и как самостоятельное блюдо, с щепоткой трюфельной соли, советует Алиса Полунина.
Приятного аппетита!
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