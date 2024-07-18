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Как приготовить идеальные яйца-пашот: кулинарные лайфхаки от шеф-повара Джордана Мура

Секреты идеальных яиц-пашот: готовим вкусный завтрак вместе с шеф-поваром

2:29
Еда

Яйца-пашот — это блюдо, которое пленяет своим аппетитным внешним видом и нежным вкусом. Правильное яйцо-пашот — это мягкий, растекающийся на разрезе желток и твёрдый, гладкий белок. Шеф-повара Алиса Полунина и Джордан Мур рассказали, как добиться идеального результата при его приготовлении.

Секреты идеальных яиц-пашот: готовим вкусный завтрак вместе с шеф-поваром
Фото: Adobe Stock by Daniel Vincek, PDM

Лайфхаки от Джордана Мура

По словам шефа, типичная ошибка при приготовлении яйца-пашот - когда белок растекается по воде, а желток застывает. Это происходит из-за неправильно выбранной температуры и спешки во время готовки. Чтобы этого не случилось, Джордан Мур даёт несколько советов: 

  • Выбирайте свежие яйца - с ними меньше риск, что белок растёчется. Чем старше яйцо, тем жиже белок и тем хуже он держит форму.
  • Добавьте в воду для варки чайную ложку уксуса или лимонного сока - они помогут белку схватиться и полностью окутать желток.
  • Не выливайте яйцо в сильно кипящую воду - яйцо разорвётся на части. Идеальны для варки ровная гладь на поверхности и маленькие пузырьки на дне кастрюли - они не дадут яйцу прилипнуть ко дну.
  • Чтобы яйцо приобрело идеальную форму капли, используйте очень глубокую кастрюлю, наполненную водой до краёв. Если варить яйцо на мелководье, оно получится плоским.
  • Берите яйца из холодильника и готовьте сразу, пока они не нагрелись. Резкая смена температур поможет желтку остаться жидким, а белку - быстро затвердеть.

Секреты от Алисы Полуниной

По словам эксперта, яйцо нельзя разбивать сразу в кипящую воду. Сначала нужно разбить его в чашку, и только после закипания воды осторожно опустить в кастрюлю. А ещё есть маленький лайфхак, который поможет сохранить однородную структуру яичного белка:

"Сначала разбить яйцо в мелкое сито. Так вы избавитесь от лишних жидких белков, которые могут сделать яйцо пашот довольно рваным".

Шеф-повар советует варить яйца-пашот на среднем огне — чем меньше пузырьков, тем целее будут яичные белки.

Популярный способ подачи яйца-пашот - на хрустящем тосте с пюре из авокадо. Но можно подать их и как самостоятельное блюдо, с щепоткой трюфельной соли, советует Алиса Полунина.

Приятного аппетита! 

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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