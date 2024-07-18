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Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом

Цветная капуста в кляре: простой рецепт вкусного и сытного ужина

2:14
Еда

У цветной капусты много достоинств: она доступная, низкокалорийная и содержит много клетчатки, витаминов и антиоксидантов, а по питательности может вполне заменить мясо. Мы предлагаем приготовить её супервкусным и быстрым способом - запечь в кляре. Такая капуста получается хрустящей, ароматной, полезной и безумно нравится взрослым и детям. Идеальным дополнением к блюду будет сырно-чесночный соус по нашему рецепту.

Цветная капуста в кляре: простой рецепт вкусного и сытного ужина
Фото: Adobe Stock by oktay, PDM

Ингредиенты:  

  • сухари панировочные - 150 г,
  • масло сливочное - 50 г,
  • капуста цветная - 1 кочан,
  • перец белый горошком - 10 шт.,
  • яйца - 3 шт.,
  • мука - 1/2 стакана,
  • тмин - 1/2 ч.л.,
  • масло растительное,
  • соль.

Для соуса:

  • сливки/сметана - 150 г,
  • зелень -1 ст.л.,
  • чеснок - 4 зубчика,
  • перец чёрный молотый,
  • соль.

Приготовление:

  1. Положить сливочное масло в морозильную камеру.
  2. Помыть цветную капусту, разделить на соцветия.
  3. Вскипятить воду, подсолить.
  4. Бланшировать соцветия 5-6 минут, залить холодной водой, подождать, пока вода стечёт.
  5. Потолочь в ступке тмин с белым перцем, либо можно использовать готовые молотые специи.
  6. Насыпать муку в глубокую ёмкость, перемешать с солью и приправами.
  7. В другой ёмкости взболтать и чуть-чуть посыпать солью яйца.
  8. В третью ёмкость насыпать сухари.
  9. Капустные соцветия обвалять в муку, опустить в яйцо и, в последнюю очередь, в сухари.
  10. Смазать фомру маслом, выложить цветную капусту. Сверху натереть холодное сливочное масло. Запекать при 190 градусах в течение 25 минут.
  11. Пока капуста готовится, приготовить соус: смешать сливки (сметану) с пропущенным через пресс чесноком, перцем, солью и измельчённой зеленью.

Вкусный ужин или обед готов! Макайте капусту в  соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита!

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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