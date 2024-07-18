Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом

У цветной капусты много достоинств: она доступная, низкокалорийная и содержит много клетчатки, витаминов и антиоксидантов, а по питательности может вполне заменить мясо. Мы предлагаем приготовить её супервкусным и быстрым способом - запечь в кляре. Такая капуста получается хрустящей, ароматной, полезной и безумно нравится взрослым и детям. Идеальным дополнением к блюду будет сырно-чесночный соус по нашему рецепту.
Фото: Adobe Stock by oktay, PDM
Ингредиенты:
сухари панировочные - 150 г,
масло сливочное - 50 г,
капуста цветная - 1 кочан,
перец белый горошком - 10 шт.,
яйца - 3 шт.,
мука - 1/2 стакана,
тмин - 1/2 ч.л.,
масло растительное,
соль.
Для соуса:
сливки/сметана - 150 г,
зелень -1 ст.л.,
чеснок - 4 зубчика,
перец чёрный молотый,
соль.
Приготовление:
Положить сливочное масло в морозильную камеру.
Помыть цветную капусту, разделить на соцветия.
Вскипятить воду, подсолить.
Бланшировать соцветия 5-6 минут, залить холодной водой, подождать, пока вода стечёт.
Потолочь в ступке тмин с белым перцем, либо можно использовать готовые молотые специи.
Насыпать муку в глубокую ёмкость, перемешать с солью и приправами.
В другой ёмкости взболтать и чуть-чуть посыпать солью яйца.
В третью ёмкость насыпать сухари.
Капустные соцветия обвалять в муку, опустить в яйцо и, в последнюю очередь, в сухари.
Смазать фомру маслом, выложить цветную капусту. Сверху натереть холодное сливочное масло. Запекать при 190 градусах в течение 25 минут.
Пока капуста готовится, приготовить соус: смешать сливки (сметану) с пропущенным через пресс чесноком, перцем, солью и измельчённой зеленью.
Вкусный ужин или обед готов! Макайте капусту в соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита!