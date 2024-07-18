Хрустящая цветная капуста в кляре: подайте её с ароматным сметанно-чесночным соусом

Цветная капуста в кляре: простой рецепт вкусного и сытного ужина

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

У цветной капусты много достоинств: она доступная, низкокалорийная и содержит много клетчатки, витаминов и антиоксидантов, а по питательности может вполне заменить мясо. Мы предлагаем приготовить её супервкусным и быстрым способом - запечь в кляре. Такая капуста получается хрустящей, ароматной, полезной и безумно нравится взрослым и детям. Идеальным дополнением к блюду будет сырно-чесночный соус по нашему рецепту.

Фото: Adobe Stock by oktay, PDM

Ингредиенты:

сухари панировочные - 150 г,

масло сливочное - 50 г,

капуста цветная - 1 кочан,

перец белый горошком - 10 шт.,

яйца - 3 шт.,

мука - 1/2 стакана,

тмин - 1/2 ч.л.,

масло растительное,

соль.

Для соуса:

сливки/сметана - 150 г,

зелень -1 ст.л.,

чеснок - 4 зубчика,

перец чёрный молотый,

соль.

Приготовление:

Положить сливочное масло в морозильную камеру. Помыть цветную капусту, разделить на соцветия. Вскипятить воду, подсолить. Бланшировать соцветия 5-6 минут, залить холодной водой, подождать, пока вода стечёт. Потолочь в ступке тмин с белым перцем, либо можно использовать готовые молотые специи. Насыпать муку в глубокую ёмкость, перемешать с солью и приправами. В другой ёмкости взболтать и чуть-чуть посыпать солью яйца. В третью ёмкость насыпать сухари. Капустные соцветия обвалять в муку, опустить в яйцо и, в последнюю очередь, в сухари. Смазать фомру маслом, выложить цветную капусту. Сверху натереть холодное сливочное масло. Запекать при 190 градусах в течение 25 минут. Пока капуста готовится, приготовить соус: смешать сливки (сметану) с пропущенным через пресс чесноком, перцем, солью и измельчённой зеленью.

Вкусный ужин или обед готов! Макайте капусту в соус и наслаждайтесь. Приятного аппетита!