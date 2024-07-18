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Как приготовить вкуснейший английский трайфл — понадобится только 4 ингредиента

Рецепт английского трайфла с черешней и печеньем

0:47
Еда

Трайфл является популярным блюдом английской кухни. Этот вкуснейший десерт легко приготовить в домашних условиях. Рассказываем, как именно.

Рецепт английского трайфла с черешней и печеньем
Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

  • Черешня — 100 г
  • Овсяное печенье — 150 г
  • Йогурт — 200 г
  • Свежесваренный кофе — 100 г

Приготовление:

1. Очистить черешню от косточек и нарезать её. 

2. В бокал покрошить овсяное печенье. Полить его свежесваренным кофе.

3. Положить поверх печенья нарезанные ягоды черешни. Добавить йогурт.

4. Повторить 2-й и 3-й пункт столько раз, сколько позволяет высота бокала. Блюдо готово!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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