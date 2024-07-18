Как приготовить вкуснейший английский трайфл — понадобится только 4 ингредиента

Трайфл является популярным блюдом английской кухни. Этот вкуснейший десерт легко приготовить в домашних условиях. Рассказываем, как именно.
1. Очистить черешню от косточек и нарезать её.
2. В бокал покрошить овсяное печенье. Полить его свежесваренным кофе.
3. Положить поверх печенья нарезанные ягоды черешни. Добавить йогурт.
4. Повторить 2-й и 3-й пункт столько раз, сколько позволяет высота бокала. Блюдо готово!
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