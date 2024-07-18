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Устройте себя итальянский ужин — приготовьте пасту фетучини с курицей и грибами в сливках

Вкусное итальянское блюдо: фетучини с курицей и грибами в сливочном соусе

1:55
Еда

Приготовьте пасту фетучини в сливках с курицей и грибами, как в итальянском ресторане.

Вкусное итальянское блюдо: фетучини с курицей и грибами в сливочном соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты на 3 порции: 300 г фетучини, 200 г замороженных грибов, 200 г куриного филе, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, полстакана сливок, полстакана воды, 1 ч. л. крахмала, 20 г растительного масла, соль и сухие специи по вкусу.

Время приготовления: 40 минут.

Приготовление:

1. Пасту отварите так, как написано на упаковке. Грибы можно взять любые, но с шампиньонами вкуснее.

2. Разогрейте сковороду и налейте немного растительного масла. Куриное мясо, нарезанное на небольшие кусочки, выложите на сковороду. Обжарьте около 5-7 минут до золотистого цвета.

3. Лук мелко нарежьте и добавьте к куриному мясу. Перемешайте и обжарьте около 2-3 минут.

4. Добавьте в сковороду размороженные грибы. Всё вместе обжарьте ещё 2-3 минуты. После этого накройте крышкой, убавьте огонь и готовьте ещё минут 10. Периодически помешивайте.

5. В чашке соедините холодную воду с крахмалом и размешайте до исчезновения комочков. Чеснок измельчите. Когда курица с грибами будут готовы, добавьте в сковороду крахмал с водой, сливки и чеснок.

6. Посолите и добавьте специй. Перемешайте и доведите до кипения.

7. Когда соус немного загустеет, выложите в сковороду заранее приготовленную пасту. Всё перемешайте и оставьте томиться минуты 2-3.

Готовое блюдо подавайте в горячем виде.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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