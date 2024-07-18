Как приготовить вкусный и лёгкий салат с тунцом, фетой и помидорами

Салат с тунцом, фетой и помидорами — просто и быстро

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Салат с тунцом, фетой и помидорами легко и быстро приготовить. Кроме того, это вкусное блюдо непременно украсит ваш стол. Представляем вашему вниманию его рецепт.

Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

Консервированный тунец — 1 шт.

Помидоры черри — 10 шт.

Салат — 1 пучок

Сыр фета — 60 г

Оливковое масло — 1 ст.л.

Сок лимона — 1 ст.л.

Соль — по вкусу

Приготовление:

1. В миске соединить оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешать.

2. Разрезать помидоры черри пополам.

3. Салат крупно нарезать, а сыр фету — кубиками.

4. Листья салата выложить на тарелку, а поверх них разложить кусочки тунца, половинки помидоров черри и сыр фету.

5. Полить салат смесью оливкового масла и лимонного сока. Блюдо готово!