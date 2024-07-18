Как приготовить вкусный и лёгкий салат с тунцом, фетой и помидорами

Салат с тунцом, фетой и помидорами легко и быстро приготовить. Кроме того, это вкусное блюдо непременно украсит ваш стол. Представляем вашему вниманию его рецепт.
1. В миске соединить оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешать.
2. Разрезать помидоры черри пополам.
3. Салат крупно нарезать, а сыр фету — кубиками.
4. Листья салата выложить на тарелку, а поверх них разложить кусочки тунца, половинки помидоров черри и сыр фету.
5. Полить салат смесью оливкового масла и лимонного сока. Блюдо готово!
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.