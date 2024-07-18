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Как приготовить вкусный и лёгкий салат с тунцом, фетой и помидорами

Салат с тунцом, фетой и помидорами — просто и быстро

0:59
Еда

Салат с тунцом, фетой и помидорами легко и быстро приготовить. Кроме того, это вкусное блюдо непременно украсит ваш стол. Представляем вашему вниманию его рецепт.

Салат с тунцом, фетой и помидорами — просто и быстро
Фото: freepik.com by stockking, PDM

Ингредиенты:

  • Консервированный тунец — 1 шт.
  • Помидоры черри — 10 шт.
  • Салат — 1 пучок
  • Сыр фета — 60 г
  • Оливковое масло — 1 ст.л.
  • Сок лимона — 1 ст.л.
  • Соль — по вкусу

Приготовление:

1. В миске соединить оливковое масло, сок лимона и соль. Перемешать.

2. Разрезать помидоры черри пополам. 

3. Салат крупно нарезать, а сыр фету — кубиками.

4. Листья салата выложить на тарелку, а поверх них разложить кусочки тунца, половинки помидоров черри и сыр фету. 

5. Полить салат смесью оливкового масла и лимонного сока. Блюдо готово!

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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