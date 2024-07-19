Сочное, с изысканным и благородным вкусом: что можно использовать при мариновании мяса для гриля

Маринование мяса перед жаркой на гриле — отличный способ придать блюду изысканность и новые вкусовые оттенки.
В качестве основы для маринада часто используют:
Для придания пикантности добавляют:
Сладкие маринады с сахаром или мёдом идеально подходят для жирного мяса и придают ему насыщенный и пикантный вкус.
Время маринования зависит от вида мяса: телятину, говядину и нежирную птицу лучше мариновать всю ночь, а для баранины, свинины, курицы, утки и гуся достаточно нескольких часов. Если вы планируете запекать целого поросёнка, то его следует мариновать не менее суток.
Важно помнить о некоторых тонкостях при мариновании мяса: добавляйте минимальное количество соли и избегайте использования алюминиевой посуды, так как это может испортить вкус блюда.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.