Сочное, с изысканным и благородным вкусом: что можно использовать при мариновании мяса для гриля

В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Маринование мяса перед жаркой на гриле — отличный способ придать блюду изысканность и новые вкусовые оттенки.

Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

В качестве основы для маринада часто используют:

красное и белое сухое вино,

пиво,

коньяк,

гранатовый и апельсиновый сок,

оливковое или арахисовое масло,

винный или бальзамический уксус,

горчицу,

соевый соус.

Для придания пикантности добавляют:

несколько капель соуса Табаско,

лимонный сок,

кусочки киви,

кефир,

сметану,

томатную пасту,

кетчуп,

майонез,

лук,

чеснок,

разнообразные душистые травы.

Сладкие маринады с сахаром или мёдом идеально подходят для жирного мяса и придают ему насыщенный и пикантный вкус.

Время маринования зависит от вида мяса: телятину, говядину и нежирную птицу лучше мариновать всю ночь, а для баранины, свинины, курицы, утки и гуся достаточно нескольких часов. Если вы планируете запекать целого поросёнка, то его следует мариновать не менее суток.

Важно помнить о некоторых тонкостях при мариновании мяса: добавляйте минимальное количество соли и избегайте использования алюминиевой посуды, так как это может испортить вкус блюда.