Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В России предложен новый способ замедления старения
Зрители заметили дисклеймер в последней серии 4-го сезона "Пацанов"
Новый закон во Флориде разрешил отстрел медведей
Стас Барецкий выплатит долги Анастасии Ивлеевой
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Сочное, с изысканным и благородным вкусом: что можно использовать при мариновании мяса для гриля

В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле

1:20
Еда

Маринование мяса перед жаркой на гриле — отличный способ придать блюду изысканность и новые вкусовые оттенки.

В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле
Фото: Wikipedia by Nadimtk, CC BY-SA 4.0

В качестве основы для маринада часто используют:

  • красное и белое сухое вино,
  • пиво,
  • коньяк,
  • гранатовый и апельсиновый сок,
  • оливковое или арахисовое масло,
  • винный или бальзамический уксус,
  • горчицу,
  • соевый соус.

Для придания пикантности добавляют:

  • несколько капель соуса Табаско,
  • лимонный сок,
  • кусочки киви,
  • кефир,
  • сметану,
  • томатную пасту,
  • кетчуп,
  • майонез,
  • лук,
  • чеснок,
  • разнообразные душистые травы.

Сладкие маринады с сахаром или мёдом идеально подходят для жирного мяса и придают ему насыщенный и пикантный вкус.

Время маринования зависит от вида мяса: телятину, говядину и нежирную птицу лучше мариновать всю ночь, а для баранины, свинины, курицы, утки и гуся достаточно нескольких часов. Если вы планируете запекать целого поросёнка, то его следует мариновать не менее суток.

Важно помнить о некоторых тонкостях при мариновании мяса: добавляйте минимальное количество соли и избегайте использования алюминиевой посуды, так как это может испортить вкус блюда.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Стас Барецкий выплатит долги Анастасии Ивлеевой
В чём можно замариновать мясо для жарки на гриле
Визажист Андреа дала советы по выбору помады для зрелой кожи
Исследование: россияне стали чаще путешествовать в Заполярье
Поездки на такси подорожают из-за новых требований
Китайские автомобили подорожают в России из-за утильсбора
Как ипотечный кредит может повлиять на ваше финансовое будущее
Стало известно, как бороться с тлей
Кортни Кардашьян с семьей наслаждается поездкой в Австралию
Обзор видеокарт: лучшие модели от 10 до 100 тысяч рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников