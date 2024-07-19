Варенье-пятиминутка из малины: варится действительно всего пять минут

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Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму

1:12
Еда

Малиновое варенье-пятиминутка — это быстрый и простой способ приготовить вкусное и ароматное лакомство. Благодаря минимальной термической обработке, варенье сохраняет свежесть и вкус ягод.

Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • малина — 1 кг;
  • сахар — 600 г.

Процесс приготовления

  1. Переберите малину, удалив веточки и плодоножки. Промойте ягоды под проточной водой, стараясь не повредить их. Если малина собрана на вашем участке и вы уверены в её чистоте, можно обойтись без мытья.
  2. Разложите ягоды по дну кастрюли слоями, посыпая каждый слой сахаром. Оставьте заготовку на 3-4 часа или на ночь в холодильнике.
  3. Дайте варенью закипеть на медленном огне и варите его около 5 минут, снимая пену и аккуратно помешивая.
  4. Выключите огонь и дайте варенью остыть.
  5. Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками.
  6. Переверните банки вверх дном и укутайте тёплым одеялом. После полного охлаждения храните варенье в тёмном прохладном месте.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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