Варенье-пятиминутка из малины: варится действительно всего пять минут
Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму
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Малиновое варенье-пятиминутка — это быстрый и простой способ приготовить вкусное и ароматное лакомство. Благодаря минимальной термической обработке, варенье сохраняет свежесть и вкус ягод.
Фото: pixabay.com by ulleo, PDM
Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:
- малина — 1 кг;
- сахар — 600 г.
Процесс приготовления
- Переберите малину, удалив веточки и плодоножки. Промойте ягоды под проточной водой, стараясь не повредить их. Если малина собрана на вашем участке и вы уверены в её чистоте, можно обойтись без мытья.
- Разложите ягоды по дну кастрюли слоями, посыпая каждый слой сахаром. Оставьте заготовку на 3-4 часа или на ночь в холодильнике.
- Дайте варенью закипеть на медленном огне и варите его около 5 минут, снимая пену и аккуратно помешивая.
- Выключите огонь и дайте варенью остыть.
- Разлейте варенье по стерилизованным банкам и закрутите стерилизованными крышками.
- Переверните банки вверх дном и укутайте тёплым одеялом. После полного охлаждения храните варенье в тёмном прохладном месте.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру