Варенье-пятиминутка из малины: варится действительно всего пять минут

Малиновое варенье-пятиминутка: простая и быстрая витаминная заготовка на зиму

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Малиновое варенье-пятиминутка — это быстрый и простой способ приготовить вкусное и ароматное лакомство. Благодаря минимальной термической обработке, варенье сохраняет свежесть и вкус ягод.

Фото: pixabay.com by ulleo, PDM

Для приготовления варенья вам понадобятся следующие ингредиенты:

малина — 1 кг;

сахар — 600 г.

Процесс приготовления