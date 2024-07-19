Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как определить, что ваш шампунь вам не подходит
Туристка вернула полную стоимость тура в Турцию из-за тараканов в номере
Врач-гинеколог Мальцева рассказала о рисках для беременных за рулем
Россияне продолжают лидировать в покупке недвижимости в Турции
Nature: на Луне найдена пещера, способная защитить людей от суровых условий Луны
Ани Лорак рассказала о своём преображении
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Советы по выращиванию лимона в саду
Готовим кокосовые конфеты "Рафаэлло" самостоятельно: вы удивитесь, насколько это просто

Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов

1:06
Еда

Домашние конфеты "Рафаэлло" — это изысканный десерт, который легко приготовить самостоятельно. Поверьте, по вкусу они ничем не уступят покупным!

Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 1 банка сгущённого молока,
  • 50 г сливочного масла,
  • 200 г кокосовой стружки,
  • 80 г миндаля,
  • 10 г ванильного сахара,
  • 1 ч. л. коньяка (по желанию).

Процесс приготовления

  1. Смешайте сгущённое молоко и размягчённое сливочное масло.
  2. Добавьте ванильный сахар и кокосовую стружку. При желании можно добавить коньяк для аромата.
  3. Тщательно перемешайте массу и поставьте её в холодильник на сутки.
  4. На следующий день сформируйте из массы шарики, поместив внутрь каждого миндальный орех.
  5. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке и выложите их на блюдо.
  6. Охладите конфеты перед подачей.

Домашние конфеты "Рафаэлло" станут прекрасным дополнением к праздничному столу или уютному вечеру в кругу друзей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены

В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.

Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Последние материалы
Как безболезненно приучить кошку к новому питанию
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
Как безопасно удалить наращенные ресницы в домашних условиях
Советы по выращиванию лимона в саду
Цены на ягоды в России значительно выросли
Игра Graft: новый научно-фантастический проект от Harebrained Schemes
Тренер Акулиничев посоветовал Овечкину следить за сном и питанием
Mercedes-Benz E-Class нового поколения успешно прошел краш-тесты Euro NCAP
Вот что нужно сделать за 5 минут до завершения поездки на авто
Астрономы снова хотят изменить определение планеты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников