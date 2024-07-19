Готовим кокосовые конфеты "Рафаэлло" самостоятельно: вы удивитесь, насколько это просто

Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашние конфеты "Рафаэлло" — это изысканный десерт, который легко приготовить самостоятельно. Поверьте, по вкусу они ничем не уступят покупным!

Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0

Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:

1 банка сгущённого молока,

50 г сливочного масла,

200 г кокосовой стружки,

80 г миндаля,

10 г ванильного сахара,

1 ч. л. коньяка (по желанию).

Процесс приготовления

Смешайте сгущённое молоко и размягчённое сливочное масло. Добавьте ванильный сахар и кокосовую стружку. При желании можно добавить коньяк для аромата. Тщательно перемешайте массу и поставьте её в холодильник на сутки. На следующий день сформируйте из массы шарики, поместив внутрь каждого миндальный орех. Обваляйте конфеты в кокосовой стружке и выложите их на блюдо. Охладите конфеты перед подачей.

Домашние конфеты "Рафаэлло" станут прекрасным дополнением к праздничному столу или уютному вечеру в кругу друзей.