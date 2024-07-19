Готовим кокосовые конфеты "Рафаэлло" самостоятельно: вы удивитесь, насколько это просто
Кокосовая нежность: готовим домашние конфеты из сгущёнки, кокосовой стружки и орехов
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Домашние конфеты "Рафаэлло" — это изысканный десерт, который легко приготовить самостоятельно. Поверьте, по вкусу они ничем не уступят покупным!
Фото: commons.wikimedia.org by Anamika Vajpai, CC BY-SA 4.0
Для этого вам потребуются следующие ингредиенты:
- 1 банка сгущённого молока,
- 50 г сливочного масла,
- 200 г кокосовой стружки,
- 80 г миндаля,
- 10 г ванильного сахара,
- 1 ч. л. коньяка (по желанию).
Процесс приготовления
- Смешайте сгущённое молоко и размягчённое сливочное масло.
- Добавьте ванильный сахар и кокосовую стружку. При желании можно добавить коньяк для аромата.
- Тщательно перемешайте массу и поставьте её в холодильник на сутки.
- На следующий день сформируйте из массы шарики, поместив внутрь каждого миндальный орех.
- Обваляйте конфеты в кокосовой стружке и выложите их на блюдо.
- Охладите конфеты перед подачей.
Домашние конфеты "Рафаэлло" станут прекрасным дополнением к праздничному столу или уютному вечеру в кругу друзей.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру