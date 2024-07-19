Рецепт, который заставляет вернуться в детство: готовим простую шоколадную колбасу

Шоколадная колбаса — это десерт, который каждого возвращает в детство! Если хотите окунуться в воспоминания, приготовьте шоколадную колбасу без выпечки из печенья и орехов. Этот десерт всегда будет вне конкуренции, несмотря на разнообразие сладостей в магазинах.
Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, CC BY 3.0
Ингредиенты:
200 г песочного печенья;
100 г сливочного масла;
80 г грецких орехов;
90 г сахара;
50 мл сливок (33–35 %);
50 г какао.
Приготовление
Измельчите половину печенья в порошок, а вторую половину поломайте на крупные кусочки.
Подсушите грецкие орехи на сковороде и порубите их ножом.
Смешайте в кастрюле сливки, сахар и какао. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Полученная масса должна стать однородной.
Снимите сливки с огня и добавьте нарезанное кубиками сливочное масло.
Хорошо перемешайте крем и постепенно добавляйте в него печенье и орехи.
Сформируйте продолговатую колбаску, оберните её пищевой плёнкой или фольгой и уберите в холодильник для застывания.
Нарежьте сладкую колбасу и подавайте с чаем или кофе.