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Рецепт, который заставляет вернуться в детство: готовим простую шоколадную колбасу

Шоколадная колбаса: десерт, который возвращает в детство

1:21
Еда

Шоколадная колбаса — это десерт, который каждого возвращает в детство! Если хотите окунуться в воспоминания, приготовьте шоколадную колбасу без выпечки из печенья и орехов. Этот десерт всегда будет вне конкуренции, несмотря на разнообразие сладостей в магазинах.

Шоколадная колбаса: десерт, который возвращает в детство
Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, CC BY 3.0

Ингредиенты:

  • 200 г песочного печенья;
  • 100 г сливочного масла;
  • 80 г грецких орехов;
  • 90 г сахара;
  • 50 мл сливок (33–35 %);
  • 50 г какао.

Приготовление

  1. Измельчите половину печенья в порошок, а вторую половину поломайте на крупные кусочки.
  2. Подсушите грецкие орехи на сковороде и порубите их ножом.
  3. Смешайте в кастрюле сливки, сахар и какао. Доведите смесь до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Полученная масса должна стать однородной.
  4. Снимите сливки с огня и добавьте нарезанное кубиками сливочное масло.
  5. Хорошо перемешайте крем и постепенно добавляйте в него печенье и орехи.
  6. Сформируйте продолговатую колбаску, оберните её пищевой плёнкой или фольгой и уберите в холодильник для застывания.
  7. Нарежьте сладкую колбасу и подавайте с чаем или кофе.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Продолжение Astro Bot займет от 12 до 15 часов на прохождение
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