Рецепт, который заставляет вернуться в детство: готовим простую шоколадную колбасу

Шоколадная колбаса: десерт, который возвращает в детство

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколадная колбаса — это десерт, который каждого возвращает в детство! Если хотите окунуться в воспоминания, приготовьте шоколадную колбасу без выпечки из печенья и орехов. Этот десерт всегда будет вне конкуренции, несмотря на разнообразие сладостей в магазинах.

Фото: commons.wikimedia.org by Million Moments, CC BY 3.0

Ингредиенты:

200 г песочного печенья;

100 г сливочного масла;

80 г грецких орехов;

90 г сахара;

50 мл сливок (33–35 %);

50 г какао.

Приготовление