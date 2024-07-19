Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.
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Для таких котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:
капуста белокочанная — 550 г;
мясной фарш — 650 г;
мука — 80 г;
чеснок — 2 зубчика;
лук репчатый — 2 шт.;
яйца куриные — 1 шт.;
рис — 110 г;
томатная паста — 1 ст. л.;
соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления
Очистите капусту от внешних листьев и нарежьте её на небольшие кусочки.
Почистите лук и чеснок, мелко из нарежьте.
Прокрутите капусту, лук, чеснок через мясорубку. Отожмите образовавшуюся жидкость.
Промойте рис, насыпьте в кастрюлю, добавьте воды и отварите до готовности.
Переложите пропущенные через мясорубку овощи в глубокую миску, добавьте фарш, варёный рис, яйцо и специи по вкусу, перемешайте. Ваш фарш должен быть довольно густым.
Сформируйте из фарша котлеты. Запанируйте котлеты в муке перед тем, как их жарить.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с каждой стороны по 6-7 минут.
После обжарки сложите готовые котлеты в кастрюлю с толстым дном или небольшой сотейник, добавьте воду с разведённой в ней томатной пастой. Накройте посуду крышкой и тушите на медленном огне в течение 15 минут. Так котлеты получатся ещё более мягкими и нежными.