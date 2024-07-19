Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

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Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные

1:41
Еда

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные
Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Для таких котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • капуста белокочанная — 550 г;
  • мясной фарш — 650 г;
  • мука — 80 г;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • лук репчатый — 2 шт.;
  • яйца куриные — 1 шт.;
  • рис — 110 г;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления

  1. Очистите капусту от внешних листьев и нарежьте её на небольшие кусочки.
  2. Почистите лук и чеснок, мелко из нарежьте.
  3. Прокрутите капусту, лук, чеснок через мясорубку. Отожмите образовавшуюся жидкость.
  4. Промойте рис, насыпьте в кастрюлю, добавьте воды и отварите до готовности.
  5. Переложите пропущенные через мясорубку овощи в глубокую миску, добавьте фарш, варёный рис, яйцо и специи по вкусу, перемешайте. Ваш фарш должен быть довольно густым.
  6. Сформируйте из фарша котлеты. Запанируйте котлеты в муке перед тем, как их жарить.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте котлеты с каждой стороны по 6-7 минут.
  8. После обжарки сложите готовые котлеты в кастрюлю с толстым дном или небольшой сотейник, добавьте воду с разведённой в ней томатной пастой. Накройте посуду крышкой и тушите на медленном огне в течение 15 минут. Так котлеты получатся ещё более мягкими и нежными.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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