Котлеты с фаршем и капустой: получаются сочнее, нежнее и полезнее традиционных мясных

Капустные котлеты с фаршем: такие мягкие, сочные и нежные

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы предлагаем вам приготовить котлеты из капусты и фарша, которые получаются мягче и сочнее обычных.

Фото: upload.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Для таких котлет нам понадобятся следующие ингредиенты:

капуста белокочанная — 550 г;

мясной фарш — 650 г;

мука — 80 г;

чеснок — 2 зубчика;

лук репчатый — 2 шт.;

яйца куриные — 1 шт.;

рис — 110 г;

томатная паста — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления