Сколько жарить мясо на мангале или решётке: следим за временем и не забываем переворачивать

Сколько жарить шашлык и как часто его нужно переворачивать?

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие любители мяса сомневаются по поводу длительности приготовления шашлыка, желая быть уверенными, что он как следует приготовился. Шашлык нужно жарить, действуя по следующей схеме:

Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, CC BY-SA 3.0

Положите мясо на горячий мангал и подождите 30-40 секунд. Переверните шампур или решётку. Подождите ещё 30 секунд и переверните снова. Периодически проверяйте мясо и переворачивайте по необходимости. Если на углях возникло пламя, потушите его водой или присыпьте солью.

Помните, что время жарки шашлыка зависит от вида мяса:

свинина — 15-20 минут;

говядина и баранина — 25-30 минут;

курица — 15-18 минут;

рёбрышки ягнёнка — 10-15 минут.

Готовность шашлыка можно проверить, надрезав самый крупный кусок: если выделяется прозрачный сок, мясо готово.