Сколько жарить мясо на мангале или решётке: следим за временем и не забываем переворачивать
Сколько жарить шашлык и как часто его нужно переворачивать?
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Многие любители мяса сомневаются по поводу длительности приготовления шашлыка, желая быть уверенными, что он как следует приготовился. Шашлык нужно жарить, действуя по следующей схеме:
Фото: commons.wikimedia.org by Elena Chochkova, CC BY-SA 3.0
- Положите мясо на горячий мангал и подождите 30-40 секунд.
- Переверните шампур или решётку.
- Подождите ещё 30 секунд и переверните снова.
- Периодически проверяйте мясо и переворачивайте по необходимости.
- Если на углях возникло пламя, потушите его водой или присыпьте солью.
Помните, что время жарки шашлыка зависит от вида мяса:
- свинина — 15-20 минут;
- говядина и баранина — 25-30 минут;
- курица — 15-18 минут;
- рёбрышки ягнёнка — 10-15 минут.
Готовность шашлыка можно проверить, надрезав самый крупный кусок: если выделяется прозрачный сок, мясо готово.
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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру