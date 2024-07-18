Как заморозить суп: советы по хранению продуктов

Если вы хотите, чтобы ваша еда хранилась долго, то вы можете заморозить её. Суп можно идеально заморозить, чтобы сохранить его. Вот несколько советов о том, как это сделать.
После приготовления супа дайте ему остыть до комнатной температуры. Горячий суп может повысить температуру морозильной камеры, повлияв на другие продукты.
Выбирайте герметичные, безопасные для морозильной камеры контейнеры или закрывающиеся пластиковые пакеты, предназначенные для замораживания.
Разделите суп на индивидуальные или семейные порции. Это облегчает размораживание только того, что вам нужно.
На этикетке каждого контейнера или пакета укажите тип супа и дату его приготовления. Это поможет вам следить за свежестью.
Оставьте немного пространства в верхней части контейнера или пакета. Суп расширяется при замерзании, и это предотвращает разрыв ёмкостей.
Изначально поместите контейнеры в один слой в морозильную камеру. После того, как они застынут, вы можете сложить их друг на друга, чтобы сэкономить место.
Чтобы разморозить, поместите замороженный контейнер в холодильник на ночь. Если вы спешите, используйте функцию размораживания на микроволновой печи.
Никогда не размораживайте при комнатной температуре, так как это может способствовать росту бактерий.
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