Как заморозить суп: советы по хранению продуктов

Советы, как правильно заморозить суп

Если вы хотите, чтобы ваша еда хранилась долго, то вы можете заморозить её. Суп можно идеально заморозить, чтобы сохранить его. Вот несколько советов о том, как это сделать.

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Дайте время для охлаждения

После приготовления супа дайте ему остыть до комнатной температуры. Горячий суп может повысить температуру морозильной камеры, повлияв на другие продукты.

Выберите подходящий контейнер

Выбирайте герметичные, безопасные для морозильной камеры контейнеры или закрывающиеся пластиковые пакеты, предназначенные для замораживания.

Порции

Разделите суп на индивидуальные или семейные порции. Это облегчает размораживание только того, что вам нужно.

Этикетка и дата

На этикетке каждого контейнера или пакета укажите тип супа и дату его приготовления. Это поможет вам следить за свежестью.

Оставьте немного места

Оставьте немного пространства в верхней части контейнера или пакета. Суп расширяется при замерзании, и это предотвращает разрыв ёмкостей.

Аккуратно укладывайте

Изначально поместите контейнеры в один слой в морозильную камеру. После того, как они застынут, вы можете сложить их друг на друга, чтобы сэкономить место.

Правильно размораживайте

Чтобы разморозить, поместите замороженный контейнер в холодильник на ночь. Если вы спешите, используйте функцию размораживания на микроволновой печи.

Никогда не размораживайте при комнатной температуре, так как это может способствовать росту бактерий.