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Что нужно сделать с рисом перед варкой для рассыпчатости: кухонные лайфхаки

Секрет, как приготовить рассыпчатый рис

1:20
Еда

Вы обычно обжариваете сырой рис на сковороде перед варкой? Если нет, то вы можете попробовать делать это. Этот метод имеет множество преимуществ и может сделать ваши блюда намного вкуснее!

Секрет, как приготовить рассыпчатый рис
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Усиление вкуса

Когда вы жарите сырой рис на сковороде, из-за тепла от сковороды рис становится немного коричневым и хрустящим. Этот процесс придает рису фантастический ореховый и поджаренный вкус, который намного интереснее, чем вкус простого риса, приготовленного на пару.

Улучшенная текстура

Обжаривание риса перед приготовлением в жидкости (например, воде или бульоне) имеет одну хитрость. После обжарки каждое рисовое зернышко покрывается крошечным слоем масла.

Этот слой предотвращает слипание риса при приготовлении. Это означает, что вы получите рассыпчатые зёрна риса на тарелке, а не липкий комок.

Усиление аромата

Когда вы обжариваете рис, он выделяет восхитительный аромат. Это не только потрясающе пахнет во время приготовления, но и добавляет дополнительный вкус вашему блюду.

Итак, в следующий раз, когда вы будете готовить рис, подумайте о том, чтобы быстро обжарить его на сковороде, чтобы улучшить вкус и текстуру.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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