Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Преимущества черного цвета в интерьере: советы по применению
Безопасность маникюра: скрытые риски гель-лака
В США появилась система оценки надежности искусственного интеллекта
Футболистам Навасу и Руису подарили почти 150 кг томатов после победы на Евро
Вот незаменимые лайфхаки ручного опыления растений
Медики, переехавшие в новые регионы, получат увеличенные выплаты
Какова стоимость страхования жизни?
Узнайте, что нужно успеть сделать с клубникой в августе
Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Похудение с удовольствием: рецепт приготовления протеинового коктейля в домашних условиях

Как сделать домашний протеиновый коктейль для похудения

2:47
Еда

Мечтаете о стройной фигуре, но не хотите изнурять себя жесткими диетами? Домашний протеиновый коктейль — отличный вариант для тех, кто хочет похудеть вкусно и эффективно. Этот напиток быстро утоляет голод, насыщает организм необходимыми питательными веществами и при этом не перегружает желудок.

Как сделать домашний протеиновый коктейль для похудения
Фото: flickr.com by Katrin Gilger, CC BY-SA 2.0

Почему стоит выбрать протеиновый коктейль для похудения?

Протеиновые коктейли считаются одним из самых эффективных и сбалансированных продуктов для похудения. Они содержат высокое количество белка, который:

  • способствует насыщению и подавляет чувство голода надолго;
  • ускоряет метаболизм и помогает сжигать лишние калории;
  • поддерживает мышечную массу при снижении веса.

Кроме того, в протеиновых коктейлях содержатся витамины, минералы, клетчатка и другие полезные вещества, необходимые для здорового функционирования организма. Все это делает их идеальным дополнением к диете для похудения.

Ингредиенты для вкусного домашнего коктейля:

  • 1 порция (25-30 г) белкового порошка (сывороточный, соевый или растительный);
    — 250-300 мл обезжиренного молока или растительного напитка;
  • 2 банана или горсть ягод;
  • 1 ст. л. овсяных хлопьев или овсяной муки
  • 1 ч. л. натурального меда (по желанию)

Как приготовить протеиновый коктейль:

1. Поместите в блендер банан, ягоды или другие свежие фрукты, если используете.
2. Добавьте порцию белкового порошка, хлопья/муку и мед (если добавляете).
3. Влейте молоко или растительный напиток и взбейте все ингредиенты до однородной консистенции.
4. При необходимости добавьте еще немного жидкости, чтобы коктейль получился нужной вам густоты.
5. Перелейте коктейль в стакан и наслаждайтесь!

Быстрый, вкусный и полезный протеиновый коктейль готов. Его можно употреблять в качестве перекуса или замены полноценного приема пищи в рамках программы похудения.

Несколько советов:

  • для более насыщенного вкуса можно использовать ванильный или шоколадный протеиновый порошок;
  • добавляйте в коктейль семена чиа, льна или ореховую пасту для дополнительной полезности;
  • чередуйте разные фрукты и ягоды, чтобы получать разнообразие вкусов.

Регулярное употребление вкусных и полезных протеиновых коктейлей поможет вам легко и эффективно достичь желаемого результата без изнурительных диет. Попробуйте этот простой рецепт прямо сейчас!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Почему запрещено заливать топливо в пластиковую тару на АЗС
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Безопасность маникюра: скрытые риски гель-лака
В США появилась система оценки надежности искусственного интеллекта
Как сделать домашний протеиновый коктейль для похудения
Футболистам Навасу и Руису подарили почти 150 кг томатов после победы на Евро
Вот незаменимые лайфхаки ручного опыления растений
Медики, переехавшие в новые регионы, получат увеличенные выплаты
Какова стоимость страхования жизни?
Узнайте, что нужно успеть сделать с клубникой в августе
Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников