Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему показания приборов в автомобиле могут быть недостоверными: объяснение эксперта
Как обновление Delta 1.6 улучшает игровой опыт на iPad
Домашние маски и скрабы: преимущества для здоровой кожи и личного ухода
Как создать стильный и функциональный дизайн ванной комнаты
Сотрудники аэропорта в Сочи дали несколько советов, как сэкономить время
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Вермишель по-турецки: неожиданный, но невероятно вкусный рецепт популярного блюда

Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров

2:36
Еда

Вермишель — простой и распространенный продукт, но мало кто знает, что ее можно приготовить совсем не стандартным способом и получить при этом невероятно вкусное блюдо. Расскажем вам об удивительном рецепте турецкой вермишели, который в корне отличается от классического приготовления в кастрюле с водой. Это блюдо удивит вас насыщенным ароматом и совершенно особенным, уникальным вкусом.

Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Фото: commons.wikimedia.org by Ravi Dwivedi, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 200 г вермишели (лучше взять тонкую);
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • 1 луковица;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 1 ч. л. сладкой паприки;
  • &frac12 ч. л. молотого красного перца;
  • соль по вкусу;
  • 4 ст. л. воды.

Как приготовить вермишель по-турецки:

1. Разломайте вермишель на небольшие кусочки, чтобы они легко перемешивались.
2. Очистите и мелко нарежьте лук и чеснок.
3. В глубокой сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте вермишель до золотистого цвета, постоянно помешивая. Это займет 5-7 минут.
4. Добавьте нарезанный лук и чеснок, а также сладкую паприку и красный молотый перец. Готовьте все вместе еще 3-4 минуты, помешивая.
5. Влейте в сковороду 4 ст. л. воды, посолите по вкусу. Накройте крышкой и тушите 10-15 минут на медленном огне, пока вермишель не станет мягкой и впитает всю жидкость.

Необычная, но очень вкусная вермишель по-турецки готова. Ее можно подавать как самостоятельное блюдо, а также в качестве гарнира к мясным или овощным блюдам.

Главное отличие этого рецепта — отсутствие варки вермишели в воде. Вместо этого она обжаривается прямо в сковороде, впитывая ароматы лука, чеснока и специй. В результате получается невероятно вкусное, пряное и ароматное блюдо с приятной текстурой.

Несколько советов:

  • Обязательно используйте тонкую вермишель, она лучше впитывает ароматы.
  • Вместо воды можно добавить бульон или томатный сок для более насыщенного вкуса.
  • По желанию можно добавить в блюдо тертый сыр, жареные орехи или измельченную зелень.

Попробуйте этот необычный рецепт турецкой вермишели, и вы будете приятно удивлены результатом. Это простое, но очень вкусное и ароматное блюдо точно понравится всей вашей семье!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Малосольные огурцы "сухим" способом: оказывается, их можно приготовить без рассола

Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.

Малосольные огурцы быстрым способом: готовим их вообще без рассола
Стало известно, чем обрабатывать баклажаны в начале июля
Чем нужно обработать баклажаны в начале июля: без этой процедуры урожай будет плохим
Важное изменение для автовладельцев: стандарты тары для топлива ужесточены
Не оставляйте свою кошку в одиночестве: узнайте, какие породы требуют постоянного внимания
Украина закрывает нефтепровод "Дружба" в ответ на политику Венгрии и Словакии Любовь Степушова В состязании "Трамп — Байден" демократам пора на что-то решаться Дмитрий Плотников Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Что делать, чтобы ушли кроты: эффективные методы борьбы
Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Правда о вариаторах: как избежать дорогостоящих ремонтов
Последние материалы
Для предотвращения деменции нужно есть орехи и ягоды
Бюджетная красота: аптечные средства, которые заменят люксовую косметику
Объединение ВТБ и "Открытия" перешло в активную стадию
Онкологи перечислили 5 привычек, отказ от которых ведет к снижению риска рака
Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"
Рецепт пряного и насыщенного блюда от турецких кулинаров
Во Франции мэр дал приказ дождю закончиться
Как подозвать незнакомую кошку?
Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Бритье рук: как сохранить кожу рук гладкой и нежной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников