Идеальное сочетание: готовим ароматное блюдо из квашеной капусты и картофеля

Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких

Квашеная капуста - незаменимый продукт в рационе многих хозяек. Она идеально подходит для приготовления разнообразных блюд, добавляя сочность, кислинку и пикантность. А в сочетании с картофелем получается особенно сытное и ароматное блюдо. Предлагаем вам простой рецепт, как приготовить капусту с картофелем - просто, быстро и невероятно вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

500 г квашеной капусты;

5-6 картофелин среднего размера;

1 луковица;

2-3 ст.л. растительного масла;

соль, черный перец по вкусу.

Как приготовить

1. Очистите и нарежьте картофель некрупными кубиками.

2. Нашинкуйте квашеную капусту, отжав из нее лишний сок.

3. Очистите и мелко нарежьте луковицу.

4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.

5. Добавьте нарезанный картофель и перемешайте. Готовьте 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы картофель подрумянился.

6. Затем добавьте квашеную капусту, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте и тушите под крышкой 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.

Готово! Квашеная капуста с картофелем получается очень сытным и ароматным блюдом. Его можно подавать как основное блюдо, а также в качестве гарнира к мясу или рыбе. Такая простая и быстрая в приготовлении капуста с картошкой точно придется по вкусу всей вашей семье!

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