Идеальное сочетание: готовим ароматное блюдо из квашеной капусты и картофеля

Квашеная капуста - незаменимый продукт в рационе многих хозяек. Она идеально подходит для приготовления разнообразных блюд, добавляя сочность, кислинку и пикантность. А в сочетании с картофелем получается особенно сытное и ароматное блюдо. Предлагаем вам простой рецепт, как приготовить капусту с картофелем - просто, быстро и невероятно вкусно!
1. Очистите и нарежьте картофель некрупными кубиками.
2. Нашинкуйте квашеную капусту, отжав из нее лишний сок.
3. Очистите и мелко нарежьте луковицу.
4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
5. Добавьте нарезанный картофель и перемешайте. Готовьте 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы картофель подрумянился.
6. Затем добавьте квашеную капусту, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте и тушите под крышкой 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.
Готово! Квашеная капуста с картофелем получается очень сытным и ароматным блюдом. Его можно подавать как основное блюдо, а также в качестве гарнира к мясу или рыбе. Такая простая и быстрая в приготовлении капуста с картошкой точно придется по вкусу всей вашей семье!
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.