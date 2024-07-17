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Идеальное сочетание: готовим ароматное блюдо из квашеной капусты и картофеля

Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких

Еда

Квашеная капуста - незаменимый продукт в рационе многих хозяек. Она идеально подходит для приготовления разнообразных блюд, добавляя сочность, кислинку и пикантность. А в сочетании с картофелем получается особенно сытное и ароматное блюдо. Предлагаем вам простой рецепт, как приготовить капусту с картофелем - просто, быстро и невероятно вкусно!

Как приготовить капусту с картофелем и удивить близких
Фото: commons.wikimedia.org by Takeaway, CC BY-SA 4.0

Ингредиенты:

  • 500 г квашеной капусты;
  • 5-6 картофелин среднего размера;
  • 1 луковица;
  • 2-3 ст.л. растительного масла;
  • соль, черный перец по вкусу.

Как приготовить

1. Очистите и нарежьте картофель некрупными кубиками. 
2. Нашинкуйте квашеную капусту, отжав из нее лишний сок.
3. Очистите и мелко нарежьте луковицу.
4. В сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте лук до золотистого цвета.
5. Добавьте нарезанный картофель и перемешайте. Готовьте 5-7 минут, периодически помешивая, чтобы картофель подрумянился.
6. Затем добавьте квашеную капусту, посолите, поперчите по вкусу. Перемешайте и тушите под крышкой 15-20 минут, пока картофель не станет мягким.

Готово! Квашеная капуста с картофелем получается очень сытным и ароматным блюдом. Его можно подавать как основное блюдо, а также в качестве гарнира к мясу или рыбе. Такая простая и быстрая в приготовлении капуста с картошкой точно придется по вкусу всей вашей семье!

Несколько советов:

  • Чтобы блюдо получилось сочнее, можно добавить немного бульона или воды.
  • Для пикантности можно приправить блюдо тмином, кориандром или другими специями.
  • Для более сытного варианта в конце можно добавить обжаренные грибы или нарезанные сосиски.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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