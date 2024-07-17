Яблочная шарлотка как в детстве: классический рецепт от кондитера Александра Селезнёва

Как приготовить идеальную шарлотку: рецепт с лайфхаками от кондитера

4:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Ни одно лето не обходится без шарлотки — уютного пирога с восхитительным ароматом и нежным яблочным вкусом. И хотя он довольно прост в приготовлении, выпечку легко испортить, если не знать некоторые нюансы. Кондитер Александр Селезнёв рассказывает, как сделать так, чтобы шарлотка точно получилась, и делится своим любимым рецептом из детства.

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Какие яблоки лучше всего подходят для шарлотки

По мнению Александра Селезнёва, для шарлотки идеально подходят яблоки сорта Антоновка. Но многие кондитеры предпочитают использовать разнообразные сорта яблок: сочетание нескольких текстур и вкусов сделает вкус шарлотки более интересным.

"Отлично смешать в одной начинке сладкие, терпкие, хрустящие и мягкие яблоки. Чтобы получить максимальную отдачу от шарлотки, попробуйте смешать яблоки Пинк Леди и Гренни Смит. Если предпочитаете пирог с более терпким сладковатым вкусом, добавьте к ним фрукты сорта Гала или Фуджи. Проведите эксперимент с яблоками Джонатан или Джонаголд. Не забывайте про Ренет и Семеренко".

Главное — не брать для шарлотки слишком сочные яблоки, предупреждает кондитер. Если сока будет слишком много, тесто может подгореть или плохо пропечься.

Что нужно учесть, готовя тесто для шарлотки

Шарлотка любит эксперименты, поэтому каждый может добавить в неё что-то своё, считает Александр Селезнёв. Так, можно добавить 50 г водки или коньяка, чтобы тесто стало более рыхлым и пышным и выпечка дольше хранилась. Для сочности и добавления нового вкуса готовый пирог можно полить солёной карамелью. Чтобы пирог выглядел по-праздничному нарядно, верх можно выложить нарезанными яблоками в виде розы.

Некоторые наливают в тесто немного обезжиренного натурального йогурта, чтобы тесто было нежнее. Растопленное сливочное масло сделает шарлотку более похожей по вкусу на кекс. Уместны в выпечке и мёд, кленовый сироп, лимонная или апельсиновая цедра, кедровые орешки. Некоторые вместо яблок для начинки используют абрикосы, персики, груши, сливы, мандарины — получается очень вкусно.

Рецепт классической шарлотки с яблоками от Александра Селезнёва

Ингредиенты:

5-6 средних яблок,

5 яиц,

180-200 г сахара,

140-160 г муки в/с,

1 ч. л. пищевой соды (без горки),

1 ст. л. кефира,

1-2 ч. л. сока лимона для сбрызгивания яблок,

0,5-1 ч. л. молотой корицы (без горки),

изюм без косточек (по желанию),

сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

В большую миску разбить яйца, высыпать сахар. Поставить в тёплое место или на водяную баню, чтобы сахар быстрее растаял. На плите лучше не греть — яйца могут незаметно свариться. Яйца с растопленным сахаром взбить миксером. Добавить просеянную муку, перемешать. Добавить соду и сразу же влить в тесто кефир, перемешать. Яблоки очистить, вынуть сердцевину, разрезать на четвертинки, а потом — кубиками, сбрызнуть лимонным соком, посыпать молотой корицей. По желанию добавить горсть изюма. Добавить яблоки в тесто, перемешать. Тесто с яблоками вылить в жаропрочную форму диаметром 22-24 см, смазанную растительным маслом без запаха. Вместо масла можно застелить форму бумагой для выпечки. Выпекать шарлотку в разогретой до 180 °С духовке 35-40 минут.

Внимание! Вам непременно захочется съесть шарлотку с пылу с жару. Но делать этого нельзя, предупреждает Александр Селезнёв. Шарлотка, чтобы стать идеальной, должна 6-8 часов постоять и отдохнуть. Перед подачей не забудьте посыпать её сахарной пудрой.

Приятного чаепития!