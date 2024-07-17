Яблочная шарлотка как в детстве: классический рецепт от кондитера Александра Селезнёва

Ни одно лето не обходится без шарлотки — уютного пирога с восхитительным ароматом и нежным яблочным вкусом. И хотя он довольно прост в приготовлении, выпечку легко испортить, если не знать некоторые нюансы. Кондитер Александр Селезнёв рассказывает, как сделать так, чтобы шарлотка точно получилась, и делится своим любимым рецептом из детства.
По мнению Александра Селезнёва, для шарлотки идеально подходят яблоки сорта Антоновка. Но многие кондитеры предпочитают использовать разнообразные сорта яблок: сочетание нескольких текстур и вкусов сделает вкус шарлотки более интересным.
"Отлично смешать в одной начинке сладкие, терпкие, хрустящие и мягкие яблоки. Чтобы получить максимальную отдачу от шарлотки, попробуйте смешать яблоки Пинк Леди и Гренни Смит. Если предпочитаете пирог с более терпким сладковатым вкусом, добавьте к ним фрукты сорта Гала или Фуджи. Проведите эксперимент с яблоками Джонатан или Джонаголд. Не забывайте про Ренет и Семеренко".
Главное — не брать для шарлотки слишком сочные яблоки, предупреждает кондитер. Если сока будет слишком много, тесто может подгореть или плохо пропечься.
Шарлотка любит эксперименты, поэтому каждый может добавить в неё что-то своё, считает Александр Селезнёв. Так, можно добавить 50 г водки или коньяка, чтобы тесто стало более рыхлым и пышным и выпечка дольше хранилась. Для сочности и добавления нового вкуса готовый пирог можно полить солёной карамелью. Чтобы пирог выглядел по-праздничному нарядно, верх можно выложить нарезанными яблоками в виде розы.
Некоторые наливают в тесто немного обезжиренного натурального йогурта, чтобы тесто было нежнее. Растопленное сливочное масло сделает шарлотку более похожей по вкусу на кекс. Уместны в выпечке и мёд, кленовый сироп, лимонная или апельсиновая цедра, кедровые орешки. Некоторые вместо яблок для начинки используют абрикосы, персики, груши, сливы, мандарины — получается очень вкусно.
Ингредиенты:
Приготовление:
Внимание! Вам непременно захочется съесть шарлотку с пылу с жару. Но делать этого нельзя, предупреждает Александр Селезнёв. Шарлотка, чтобы стать идеальной, должна 6-8 часов постоять и отдохнуть. Перед подачей не забудьте посыпать её сахарной пудрой.
Приятного чаепития!
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