Нежный и воздушный: как приготовить на сковороде вкуснейший банановый пирог

Как приготовить вкуснейший банановый пирог

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что вкусный пирог можно испечь только в духовке, то вы ошибаетесь. Это аппетитное блюдо можно приготовить на плите.

Фото: commons.wikimedia.org by Steve Hopson is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bananas.jpg

Вот рецепт бананового пирога:

В глубокой посуде разбейте одно яйцо.

Добавьте щепотку соли и 80 граммов сахара. Также полезно будет добавить ванильный сахар (1 чайную ложку).

Тщательно взбейте содержимое венчиком.

Добавьте молоко (150 мл), муку (150 граммов), разрыхлитель (1 чайную ложку) и подсолнечное масло (3 столовые ложки).

Ещё раз хорошо перемешайте, чтобы получить тесто для пирога.

Теперь подготовьте бананы. Нарежьте два очищенных плода кружочками.

Распределите кусочки банана по дну сковороды, предварительно смазанной сливочным маслом.

Залейте бананы приготовленным тестом.

Поставьте сковороду на плиту и включите минимальный огонь.

Пирог должен готовиться под крышкой около полутора часов.

Таким образом, получится великолепный десерт, который отличается мягкостью и воздушностью.