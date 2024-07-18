Зачем добавлять лимонный сок в сгущёнку: удивительная хитрость

Домохозяйки объяснили, почему добавлять лимонный сок в сгущёнку

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь пробовали добавить сок лимона в сгущённое молоко? Если нет, обязательно попробуйте этот необычный способ! Это не только не испортит сладости, а наоборот, придаст интересную вкусовую глубину. Кроме того, такой приём улучшит консистенцию сгущёнки, превратив её в идеальный крем.

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Чтобы приготовить вкусный крем, начните с того, что выдавите сок из одного лимона и пропустите его через сито, чтобы избавиться от мякоти и косточек. Полученного лимонного сока будет достаточно для одной банки сгущённого молока.

Переложите сгущёнку в миску, добавьте лимонный сок и взбейте содержимое миксером до однородности. В результате вы получите идеальный крем с невероятной нежностью, который обретёт лёгкую кислинку, приятно дополняющую сладость.

Этот крем будет отлично сочетаться с булочками, батоном или печеньем, делая любой десерт особенно аппетитным.