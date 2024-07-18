Сухие блины с ломкими краями: восемь причин этой проблемы и способы её избежать
Почему блины могут получиться ломкими и сухими?
1:48
Сухие блины — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Причины могут быть разными: от ошибок в приготовлении теста до использования неподходящей посуды.
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0
Вот основные причины, почему блины могут получиться ломкими и сухими
- Слишком много соды: избыток соды может вытянуть влагу из теста, делая блины жёсткими. Используйте её из расчёта 5 г на 1 л готового теста.
- Отсутствие кисломолочных продуктов: добавление молока, кефира или простокваши делает блины нежными и мягкими.
- Неправильный выбор муки: использование некачественной муки или муки с низким содержанием клейковины может привести к ломкости блинов.
- Избыток яиц: слишком много яичного белка делает блины "резиновыми". Оптимальное количество яиц на 500 мл молока — 2 штуки.
- Неправильная посуда: использование сковороды с тонким дном или повреждённым покрытием может привести к подгоранию блинов. Лучше выбирать сковороду с толстым дном, например, чугунную.
- Маленький огонь: контролируйте интенсивность нагрева, чтобы блины пропеклись равномерно и не пересохли.
- Использование блендера: для замешивания теста используйте венчик, так как блендер может изменить консистенцию теста и сделать блины плотными и суховатыми.
- Спешка: дайте тесту отдохнуть 20-25 минут перед использованием, чтобы мука отдала свою клейкость остальным ингредиентам и блины стали эластичными.
Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем с сухостью блинов и приготовить мягкие и нежные лакомства.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру