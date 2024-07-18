Сухие блины с ломкими краями: восемь причин этой проблемы и способы её избежать

Почему блины могут получиться ломкими и сухими?

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухие блины — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Причины могут быть разными: от ошибок в приготовлении теста до использования неподходящей посуды.

Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Вот основные причины, почему блины могут получиться ломкими и сухими

Слишком много соды: избыток соды может вытянуть влагу из теста, делая блины жёсткими. Используйте её из расчёта 5 г на 1 л готового теста. Отсутствие кисломолочных продуктов: добавление молока, кефира или простокваши делает блины нежными и мягкими. Неправильный выбор муки: использование некачественной муки или муки с низким содержанием клейковины может привести к ломкости блинов. Избыток яиц: слишком много яичного белка делает блины "резиновыми". Оптимальное количество яиц на 500 мл молока — 2 штуки. Неправильная посуда: использование сковороды с тонким дном или повреждённым покрытием может привести к подгоранию блинов. Лучше выбирать сковороду с толстым дном, например, чугунную. Маленький огонь: контролируйте интенсивность нагрева, чтобы блины пропеклись равномерно и не пересохли. Использование блендера: для замешивания теста используйте венчик, так как блендер может изменить консистенцию теста и сделать блины плотными и суховатыми. Спешка: дайте тесту отдохнуть 20-25 минут перед использованием, чтобы мука отдала свою клейкость остальным ингредиентам и блины стали эластичными.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем с сухостью блинов и приготовить мягкие и нежные лакомства.