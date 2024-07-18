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Сухие блины с ломкими краями: восемь причин этой проблемы и способы её избежать

Почему блины могут получиться ломкими и сухими?

1:48
Еда

Сухие блины — распространённая проблема, с которой сталкиваются многие хозяйки. Причины могут быть разными: от ошибок в приготовлении теста до использования неподходящей посуды.

Почему блины могут получиться ломкими и сухими?
Фото: commons.wikimedia.org by David Monniaux, CC BY-SA 3.0

Вот основные причины, почему блины могут получиться ломкими и сухими

  1. Слишком много соды: избыток соды может вытянуть влагу из теста, делая блины жёсткими. Используйте её из расчёта 5 г на 1 л готового теста.
  2. Отсутствие кисломолочных продуктов: добавление молока, кефира или простокваши делает блины нежными и мягкими.
  3. Неправильный выбор муки: использование некачественной муки или муки с низким содержанием клейковины может привести к ломкости блинов.
  4. Избыток яиц: слишком много яичного белка делает блины "резиновыми". Оптимальное количество яиц на 500 мл молока — 2 штуки.
  5. Неправильная посуда: использование сковороды с тонким дном или повреждённым покрытием может привести к подгоранию блинов. Лучше выбирать сковороду с толстым дном, например, чугунную.
  6. Маленький огонь: контролируйте интенсивность нагрева, чтобы блины пропеклись равномерно и не пересохли.
  7. Использование блендера: для замешивания теста используйте венчик, так как блендер может изменить консистенцию теста и сделать блины плотными и суховатыми.
  8. Спешка: дайте тесту отдохнуть 20-25 минут перед использованием, чтобы мука отдала свою клейкость остальным ингредиентам и блины стали эластичными.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете избежать проблем с сухостью блинов и приготовить мягкие и нежные лакомства.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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