Пирог с клубникой и сметанным кремом: рассыпчатое песочное тесто и изумительная ягодная начинка

Клубничный пирог со сметанной заливкой: ягодный вкус лета

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный пирог со сметанной начинкой — восхитительное летнее лакомство, которое больше напоминает ягодный торт, нежели просто пирог. Этот десерт так и тает во рту, обязательно побалуйте им своих домашних, пока ягодный сезон не закончился!

Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты для теста:

пшеничная мука — 250 г;

сметана — 80 г;

сливочное масло — 80 г;

сахар — 2 столовые ложки;

разрыхлитель — 1 чайная ложка;

соль — 1/4 чайной ложки.

Ингредиенты для начинки:

клубника — 500 г;

сметана — 250 г;

сахар — 60 г;

пшеничная мука — 2 столовые ложки.

Приготовление: