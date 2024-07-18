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Пирог с клубникой и сметанным кремом: рассыпчатое песочное тесто и изумительная ягодная начинка

Клубничный пирог со сметанной заливкой: ягодный вкус лета

1:42
Еда

Клубничный пирог со сметанной начинкой — восхитительное летнее лакомство, которое больше напоминает ягодный торт, нежели просто пирог. Этот десерт так и тает во рту, обязательно побалуйте им своих домашних, пока ягодный сезон не закончился!

Клубничный пирог со сметанной заливкой: ягодный вкус лета
Фото: commons.wikimedia.org by Slick, PDM

Ингредиенты для теста:

  • пшеничная мука — 250 г;
  • сметана — 80 г;
  • сливочное масло — 80 г;
  • сахар — 2 столовые ложки;
  • разрыхлитель — 1 чайная ложка;
  • соль — 1/4 чайной ложки.

Ингредиенты для начинки:

  • клубника — 500 г;
  • сметана — 250 г;
  • сахар — 60 г;
  • пшеничная мука — 2 столовые ложки.

Приготовление:

  1. Растопите сливочное масло.
  2. Смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль в отдельной миске. Добавьте к сухим ингредиентам заранее растопленное масло вместе со сметаной.
  3. Замесите тесто, накройте миску крышкой и дайте тесту отдохнуть 15-20 минут при комнатной температуре или уберите в холодильник, если на вашей кухне жарко.
  4. Раскатайте тесто на разделочной доске или бумаге для выпечки и переложите его в форму.
  5. Разогрейте духовку до 190 °C.
  6. Нарежьте клубнику крупными кусочками и распределите по дну формы.
  7. Смешайте сметану, муку и сахар до однородности и распределите крем по поверхности ягод.
  8. Выпекайте пирог 35-45 минут при 190 °C.
  9. Остудите готовый пирог и уберите в холодильник на пару часов перед подачей.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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