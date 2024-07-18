Пирог с клубникой и сметанным кремом: рассыпчатое песочное тесто и изумительная ягодная начинка

Клубничный пирог со сметанной начинкой — восхитительное летнее лакомство, которое больше напоминает ягодный торт, нежели просто пирог. Этот десерт так и тает во рту, обязательно побалуйте им своих домашних, пока ягодный сезон не закончился!
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Ингредиенты для теста:
пшеничная мука — 250 г;
сметана — 80 г;
сливочное масло — 80 г;
сахар — 2 столовые ложки;
разрыхлитель — 1 чайная ложка;
соль — 1/4 чайной ложки.
Ингредиенты для начинки:
клубника — 500 г;
сметана — 250 г;
сахар — 60 г;
пшеничная мука — 2 столовые ложки.
Приготовление:
Растопите сливочное масло.
Смешайте муку, разрыхлитель, сахар и соль в отдельной миске. Добавьте к сухим ингредиентам заранее растопленное масло вместе со сметаной.
Замесите тесто, накройте миску крышкой и дайте тесту отдохнуть 15-20 минут при комнатной температуре или уберите в холодильник, если на вашей кухне жарко.
Раскатайте тесто на разделочной доске или бумаге для выпечки и переложите его в форму.
Разогрейте духовку до 190 °C.
Нарежьте клубнику крупными кусочками и распределите по дну формы.
Смешайте сметану, муку и сахар до однородности и распределите крем по поверхности ягод.
Выпекайте пирог 35-45 минут при 190 °C.
Остудите готовый пирог и уберите в холодильник на пару часов перед подачей.