Добавьте это в салат и забудьте о дефиците белка навсегда

Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие потребляют недостаточное количество овощей, что негативно сказывается на их здоровье и внешности.

Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Основная причина в том, что такая еда не считается сытной и не обеспечивает организм достаточным количеством белка.

Однако эту ситуацию можно легко исправить, считает кулинарный эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.

Какие источники белка можно добавить в овощной салат?

Нут

Эти бобовые идеально подходят как в отварном, так и в консервированном виде. Нут обладает отличным составом и регулярное его употребление способствует улучшению здоровья. Он также помогает легко восполнить суточную норму белка.

Киноа

Эта культура хорошо подходит не только для супов и гарниров. Сохранив текстуру киноа, можно сделать салат более интересным, вкусным и питательным. Попробуйте добавить киноа в легкий салат для получения полезного блюда.

Тофу

Любители растительного питания знают, что тофу является одним из самых полезных продуктов. Этот соевый сыр богат белком, поэтому его стоит использовать в кулинарии.