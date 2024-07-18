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Добавьте это в салат и забудьте о дефиците белка навсегда

Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка

1:14
Еда

Многие потребляют недостаточное количество овощей, что негативно сказывается на их здоровье и внешности.

Что добавить в овощной салат, чтобы в нем стало больше белка
Фото: commons.wikimedia.org by Melaad2009, CC BY-SA 4.0

Основная причина в том, что такая еда не считается сытной и не обеспечивает организм достаточным количеством белка.

Однако эту ситуацию можно легко исправить, считает кулинарный эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.

Какие источники белка можно добавить в овощной салат?

Нут

Эти бобовые идеально подходят как в отварном, так и в консервированном виде. Нут обладает отличным составом и регулярное его употребление способствует улучшению здоровья. Он также помогает легко восполнить суточную норму белка.

Киноа

Эта культура хорошо подходит не только для супов и гарниров. Сохранив текстуру киноа, можно сделать салат более интересным, вкусным и питательным. Попробуйте добавить киноа в легкий салат для получения полезного блюда.

Тофу

Любители растительного питания знают, что тофу является одним из самых полезных продуктов. Этот соевый сыр богат белком, поэтому его стоит использовать в кулинарии.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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