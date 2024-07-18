Добавьте это в салат и забудьте о дефиците белка навсегда

Многие потребляют недостаточное количество овощей, что негативно сказывается на их здоровье и внешности.
Основная причина в том, что такая еда не считается сытной и не обеспечивает организм достаточным количеством белка.
Однако эту ситуацию можно легко исправить, считает кулинарный эксперт сетевого издания "БелНовости" Юлия Архипова.
Какие источники белка можно добавить в овощной салат?
Нут
Эти бобовые идеально подходят как в отварном, так и в консервированном виде. Нут обладает отличным составом и регулярное его употребление способствует улучшению здоровья. Он также помогает легко восполнить суточную норму белка.
Киноа
Эта культура хорошо подходит не только для супов и гарниров. Сохранив текстуру киноа, можно сделать салат более интересным, вкусным и питательным. Попробуйте добавить киноа в легкий салат для получения полезного блюда.
Тофу
Любители растительного питания знают, что тофу является одним из самых полезных продуктов. Этот соевый сыр богат белком, поэтому его стоит использовать в кулинарии.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.