Как сварить рис, чтобы он выглядел как в ресторане? Узнайте секреты повара

Почему слипается рис: названы основные ошибки

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы планируете подать рис в качестве гарнира, то, вероятно, не хотите, чтобы он выглядел как непривлекательная масса, напоминающая школьную кашу.

Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Гарнир должен выглядеть максимально привлекательно.

В этом случае важно избегать основных ошибок, о которых напоминает повар Юлия Архипова, эксперт кулинарного издания "БелНовости".

Какие это ошибки: