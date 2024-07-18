Как сварить рис, чтобы он выглядел как в ресторане? Узнайте секреты повара

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Почему слипается рис: названы основные ошибки

1:10
Еда

Если вы планируете подать рис в качестве гарнира, то, вероятно, не хотите, чтобы он выглядел как непривлекательная масса, напоминающая школьную кашу.

Почему слипается рис: названы основные ошибки
Фото: commons.wikimedia.org by gran, CC BY 3.0

Гарнир должен выглядеть максимально привлекательно.

В этом случае важно избегать основных ошибок, о которых напоминает повар Юлия Архипова, эксперт кулинарного издания "БелНовости".

Какие это ошибки:

  • Неправильное промывание крупы: многие считают, что достаточно просто промыть рис водой перед варкой, чтобы он не слипался. Однако это ошибочное мнение. В таком случае рис может развариться. Оставьте его в воде минимум на полчаса.
  • Пропорции: очень важный момент, который нельзя упускать из виду. Неправильные пропорции могут испортить гарнир. Запомните правильное соотношение: на одну часть риса берите две части воды.
  • Длительность термической обработки: если пропорции соблюдены, рис сам "подскажет", когда его нужно снять с огня. Обычно на это требуется не более двадцати минут. Если рис оставить на плите дольше, он слипнется.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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