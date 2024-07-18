Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок

У многих хозяек плов получается клейким и больше похожим на рисовую кашу, чем на то блюдо, которое они хотят получить в итоге. Они пробуют разные рецепты плова, пытаются как можно дольше замачивать рис, закладывать крупу в кастрюлю особыми способами, однако желаемой рассыпчатости так и не получают.
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Чтобы добиться рассыпчатости плова, следуйте этим советам:
Выбирайте длиннозёрные сорта риса, такие как басмати, жасмин и девзира. В них меньше крахмала, поэтому они не слипаются.
Замочите рис в тёплой подсоленной воде и промойте тёплой водой до прозрачности. Время замачивания зависит от сорта риса: например, девзиру лучше оставить на два часа, басмати и жасмин — на 15-30 минут.
Соблюдайте пропорции 1:1,5 (три стакана воды на два стакана риса).
Выложите тёплый рис в бульон шумовкой, распределите по посуде и следите, чтобы вода свободно проходила через слой риса.
Включите максимальный нагрев, затем уменьшите температуру до минимума и следите за временем приготовления (примерно 20 минут после добавления риса).
Накройте плов крышкой и оставьте ещё на 15-40 минут, в зависимости от рецепта. Оставьте минимальный огонь или выключите плиту.
Не перемешивайте плов и не поднимайте крышку, чтобы не нарушить структуру рисинок и дать блюду впитать все запахи и соки.