Как достичь рассыпчатости плова: семь проверенных временем подсказок

Опытные повара рассказали, как сделать плов рассыпчатым

1:35 Your browser does not support the audio element. Еда

У многих хозяек плов получается клейким и больше похожим на рисовую кашу, чем на то блюдо, которое они хотят получить в итоге. Они пробуют разные рецепты плова, пытаются как можно дольше замачивать рис, закладывать крупу в кастрюлю особыми способами, однако желаемой рассыпчатости так и не получают.

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Чтобы добиться рассыпчатости плова, следуйте этим советам: